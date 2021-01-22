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Коммунальное ЧП в Минске: тепло наконец возвращается в дома жителей Михалово, Малиновки, Юго-Запада
22.01.2021 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплоснабжение в районах столицы, которые затронула авария на теплосетях, восстанавливается. Об этом
«По состоянию на 16.00 идет подключение потребителей. Теплоснабжение восстанавливается. Тепло возвращается в дома жителей Михалово, Малиновки, Юго-Запада. Ремонтные работы были окончены в 13.20», — написали энергетики.
Напомним, в результате аварии на теплосетях жители части Московского района Минска оставались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили.
Главный инженер «Минских теплосетей» Александр Драгун
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Теплоснабжение в районах столицы, которые затронула авария на теплосетях, восстанавливается. Об этом сообщает «Минскэнерго».
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