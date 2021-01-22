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Коммунальное ЧП в Минске: тепло наконец возвращается в дома жителей Михалово, Малиновки, Юго-Запада

22.01.2021 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплоснабжение в районах столицы, которые затронула авария на теплосетях, восстанавливается. Об этом сообщает «Минскэнерго».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«По состоянию на 16.00 идет подключение потребителей. Теплоснабжение восстанавливается. Тепло возвращается в дома жителей Михалово, Малиновки, Юго-Запада. Ремонтные работы были окончены в 13.20», — написали энергетики.

Напомним, в результате аварии на теплосетях жители части Московского района Минска оставались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили.

Главный инженер «Минских теплосетей» Александр Драгун пояснил, что причиной аварии стала трещина в компенсирующем устройстве.

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Теги: Минск
 
 
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Теплоснабжение в районах столицы, которые затронула авария на теплосетях, восстанавливается. Об этом сообщает «Минскэнерго».
 
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