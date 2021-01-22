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После приговора Кулаковскому у суда задержали его жену с дочерью - из-за подаренных девочке шариков

22.01.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 января в суде Московского района был оглашен приговор по делу бывшего милиционера Дмитрия Кулаковского. Ему дали два года «химии», признав виновным в оскорблении оперативника УСБ. Освободили обвиняемого в зале суда, встретить его пришли родные, друзья и соседи. По словам очевидцев, на улице они подарили 15-летней дочери Дмитрия шарики: два круглых белых и один в форме красной машинки с белыми и черными вставками. Сотрудник поста охраны суда вышел на улицу и сказал, что присутствующие будут задержаны. Он же вызвал подкрепление — в суд прибыли два сотрудника Департамента охраны в амуниции. В итоге супругу Дмитрия и его 15-летнюю дочь увезли в городской отдел милиции № 1 Московского РУВД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Супруга Дмитрия, Юлия Кулаковская, успела сообщить TUT.BY, что ей не пояснили, по какой причине задерживают, сотрудники не показали служебные удостоверения, не пояснили, какой закон она и ее дочь нарушили.

— В рапорте просто написано про БЧБ-шарики, — зачитывая документ сказала Юлия.

Обращаясь к сотрудниками Департамента охраны, она попросила дополнить, что это не красный шарик, на нем есть белый и черный цвета.


Фото: "Новы час"

По словам Юлии, в рапорте, который сотрудник поста охраны написал от руки, не указано, какой закон она и ее 15-летняя дочь нарушили.

— Мы просто стояли все вместе и радовались, что Диму отпустили, — сказала TUT.BY мать Юлии, которая была рядом с ней, когда подошел сотрудник поста охраны суда. — Никто ничего не выкрикивал и не нарушал. Ребенку подарили шарики, это что, преступление? У нас сегодня праздник, наш родной человек вернулся домой.

Прибывшие сотрудники Департамента охраны после того, как изучили написанный рапорт, сказали Юлии Кулаковской, что она задержана на три часа и будет доставлена в городской отдел милиции по адресу проспект газеты Звезда, 46. Далее Юлию и ее дочь усадили в служебный автомобиль, шарики тоже поехали в милицию.

 
 
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Сотрудник поста охраны суда вызвал наряд Департамента охраны, в итоге мать и дочь увезли в отдел милиции.
 
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