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В Бобруйске мужчина напал на школьника и сломал ему нос

22.01.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске задержан мужчина, который 20 января напал на школьников. Одному из них он сломал нос, сообщает пресс-служба МВД.


Скриншот видео

Инцидент произошел вечером 20 января возле магазина на проспекте Строителей. К двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду, затем, удерживая, ударил его в живот и лицо. У восьмиклассника — закрытый перелом носа.

Второй мальчик не растерялся и позвал на помощь прохожего, который удерживал мужчину и вызвал милицию. Наряд Департамента охраны МВД доставил 38-летнего нападавшего в РОВД.

По сообщению МВД, бобруйчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог пояснить, почему напал на школьников. От медицинского освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчина задержан, он находится в ИВС.

— Известно, что он неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные скандалы, — сообщили в МВД.

 
 
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Инцидент произошел вечером 20 января возле магазина на проспекте Строителей. К двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду, затем, удерживая,...
 
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