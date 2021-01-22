В Бобруйске мужчина напал на школьника и сломал ему нос

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске задержан мужчина, который 20 января напал на школьников. Одному из них он сломал нос, сообщает пресс-служба МВД.



Скриншот видео

Инцидент произошел вечером 20 января возле магазина на проспекте Строителей. К двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду, затем, удерживая, ударил его в живот и лицо. У восьмиклассника — закрытый перелом носа.

Второй мальчик не растерялся и позвал на помощь прохожего, который удерживал мужчину и вызвал милицию. Наряд Департамента охраны МВД доставил 38-летнего нападавшего в РОВД.

По сообщению МВД, бобруйчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог пояснить, почему напал на школьников. От медицинского освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчина задержан, он находится в ИВС.

— Известно, что он неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные скандалы, — сообщили в МВД.