|
В Бобруйске мужчина напал на школьника и сломал ему нос
22.01.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске задержан мужчина, который 20 января напал на школьников. Одному из них он сломал нос,
Инцидент произошел вечером 20 января возле магазина на проспекте Строителей. К двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду, затем, удерживая, ударил его в живот и лицо. У восьмиклассника — закрытый перелом носа.
Второй мальчик не растерялся и позвал на помощь прохожего, который удерживал мужчину и вызвал милицию. Наряд Департамента охраны МВД доставил 38-летнего нападавшего в РОВД.
По сообщению МВД, бобруйчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог пояснить, почему напал на школьников. От медицинского освидетельствования он отказался.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчина задержан, он находится в ИВС.
— Известно, что он неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные скандалы, — сообщили в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 20 января возле магазина на проспекте Строителей. К двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду, затем, удерживая,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)