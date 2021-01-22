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Бывший студент БНТУ подал иск, чтобы отменить свое отчисление. Вот что решил суд
22.01.2021 18:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студента 2 курса БНТУ Владимира Далецкого отчислили из вуза 27 октября 2020 года «за систематическое неисполнение обязанностей». Это произошло, когда после студенческих акций протеста
Вместе с Владимиром Далецким иск подали еще два отчисленных студента — другой второкурсник и один третьекурсник. Фамилии мы не называем, так как не получили их согласия.
В решении суда Советского района говорится, что 26 октября Владимир Далецкий был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Уже 27 октября приказом ректора БНТУ студент был отчислен, как и двое других. Конкретно о проступках Владимира в документе указано следующее:
«Поводом для привлечения истцов к дисциплинарной ответственности явились докладная записка декана ПСФ (Приборостроительный факультет. — Прим. TUT.BY) Свистуна А.И. от 26 октября 2020 года об отсутствии на лекции Далецкого В.В. с 9.55 до 11.30 минут <…>; докладная записка начальника службы безопасности Ануфриева
Суд Советского района посчитал все вышеперечисленное доказанным и, руководствуясь Правилами внутреннего распорядка БНТУ, решил в удовлетворении исковых требований об отмене дисциплинарного взыскания отказать всем трем студентам. Теперь у них есть 15 дней чтобы обжаловать решение в городском суде.
— Подавая в суд, надеялся все-таки на справедливость, — комментирует Владимир. — Считаю, мое отчисление незаконно: как в оформлении бумаг, так и в самой в процедуре. Представители БНТУ предоставили видеозапись [массового мероприятия], но нас там не нашли, и к делу видео не было приобщено. Однако в решении суд уже ссылается на нее. В общем, как минимум, мой один проступок (отсутствие на лекции) трактуют за три.
Отчисленный студент имеет в виду, что пропустил пару один раз — 26 октября 2020 года, однако кроме этого за тот же день ему вменяют «участие в мероприятии на территории БНТУ» и «неподчинение требованию разойтись».
По словам Владимира, для суда он предоставлял характеристики, благодарность, диплом, в которых подтверждается его хорошая успеваемость и активное участие в мероприятиях университета и научной исследовательской деятельности:
— Дальше я планирую идти в Минский городской суд, а если понадобится — в Верховный и в Комиссию по правам человека СНГ.
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В редакцию обратился отчисленный студент БНТУ Владимир Далецкий. Он попытался отменить дисциплинарное взыскание в виде отчисления через суд.
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