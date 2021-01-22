Бывший студент БНТУ подал иск, чтобы отменить свое отчисление. Вот что решил суд

Источник материала: Tut.by

Студента 2 курса БНТУ Владимира Далецкого отчислили из вуза 27 октября 2020 года «за систематическое неисполнение обязанностей». Это произошло, когда после студенческих акций протеста под отчисление попали более 50 студентов. С таким решением администрации университета молодой человек не согласился и подал иск. Решение суд вынес 18 января 2021 года, в редакции TUT.BY есть фотографии этого документа.



Иллюстративный снимок. Фото: читатель TUT.BY

Вместе с Владимиром Далецким иск подали еще два отчисленных студента — другой второкурсник и один третьекурсник. Фамилии мы не называем, так как не получили их согласия.

В решении суда Советского района говорится, что 26 октября Владимир Далецкий был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Уже 27 октября приказом ректора БНТУ студент был отчислен, как и двое других. Конкретно о проступках Владимира в документе указано следующее:

«Поводом для привлечения истцов к дисциплинарной ответственности явились докладная записка декана ПСФ (Приборостроительный факультет. — Прим. TUT.BY) Свистуна А.И. от 26 октября 2020 года об отсутствии на лекции Далецкого В.В. с 9.55 до 11.30 минут <…>; докладная записка начальника службы безопасности Ануфриева

Ю.В. об организации и принятии участия в несогласованном должностными лицами БНТУ массовом мероприятии — Далецкого В.В., <…>; докладная записка первого проректора Вершины Г. А. о невыполнении законных требований педагогического работника студентами — <…> Далецким В. В».

Суд Советского района посчитал все вышеперечисленное доказанным и, руководствуясь Правилами внутреннего распорядка БНТУ, решил в удовлетворении исковых требований об отмене дисциплинарного взыскания отказать всем трем студентам. Теперь у них есть 15 дней чтобы обжаловать решение в городском суде.

Выдержки из Правил внутреннего распорядка БНТУ, на которые сослался суд 6. Обучающиеся БНТУ обязаны: 6.2. посещать учебные занятия;

6.3. ставить в известность должностных лиц факультета (института, иного структурного подразделения), старосту или куратора группы, при невозможности явки на занятия в первый день отсутствия, и в первый день явки представлять документы установленного образца (медицинские справки, повестки, объяснительные и т.п.), объясняющие уважительность причин отсутствия на занятиях;

6.5. выполнять законные требования педагогического работника;

6.6. выполнять требования Устава БНТУ, настоящих Правил, правил проживания в общежитиях. Кроме этого, суд сослался на пункты 6.11 и 6.12, однако в Правилах, опубликованных на сайте БНТУ , они отсутствуют. Дата приказа в решении суда и на сайте БНТУ при этом совпадают.

— Подавая в суд, надеялся все-таки на справедливость, — комментирует Владимир. — Считаю, мое отчисление незаконно: как в оформлении бумаг, так и в самой в процедуре. Представители БНТУ предоставили видеозапись [массового мероприятия], но нас там не нашли, и к делу видео не было приобщено. Однако в решении суд уже ссылается на нее. В общем, как минимум, мой один проступок (отсутствие на лекции) трактуют за три.

Отчисленный студент имеет в виду, что пропустил пару один раз — 26 октября 2020 года, однако кроме этого за тот же день ему вменяют «участие в мероприятии на территории БНТУ» и «неподчинение требованию разойтись».

По словам Владимира, для суда он предоставлял характеристики, благодарность, диплом, в которых подтверждается его хорошая успеваемость и активное участие в мероприятиях университета и научной исследовательской деятельности:

— Дальше я планирую идти в Минский городской суд, а если понадобится — в Верховный и в Комиссию по правам человека СНГ.