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Идеи для культурного рандеву. Музей истории Минска приглашает отметить свое десятилетие и посмотреть на графическую ретроспективу столицы в 75 лет. На полотнах - послевоенное время, уют старых предместий, праздничные торжества, колорит современности.

А своеобразная ретроспектива в биографию песняра Владимира Мулявина - от Музея истории театральной и музыкальной культуры. Что еще интересного в выходные - культурный маршрут составит Лидия Заблоцкая (видео).