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Рубрика "Променад"
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Идеи для культурного рандеву. Музей истории Минска приглашает отметить свое десятилетие и посмотреть на графическую ретроспективу столицы в 75 лет. На полотнах - послевоенное время, уют старых предместий, праздничные торжества, колорит современности.
А своеобразная ретроспектива в биографию песняра Владимира Мулявина - от Музея истории театральной и музыкальной культуры. Что еще интересного в выходные - культурный маршрут составит Лидия Заблоцкая (видео).
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Идеи для культурного рандеву. Музей истории Минска приглашает отметить свое десятилетие и посмотреть на графическую ретроспективу столицы в 75 лет. На полотнах -...
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