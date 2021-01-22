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Активные выходные в собачьей упряжке организовали в "Динопарке"
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Активные выходные - в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в "Динопарке". Гостей приглашают поближе познакомиться с дружелюбными хаски. Самой молодой собаке Дейзи - год. С такого возраста можно начинать тренировать собачку. А вот другим животным более трех лет. Как утверждают организаторы, такой отдых для посетителей "Динопарка" абсолютно безопасный.
Кататься можно все выходные на лыжах с одной собакой или на нартах с двумя. Кроме эмоций, на память обещают фото с питомцем.
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Активные выходные - в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в "Динопарке". Гостей приглашают поближе познакомиться с дружелюбными хаски....
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