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Сундуки наших предков

22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аутентика белорусов - в музее народной культуры и быта. Выставка древних сундуков разных регионов страны демонстрирует 6 десятков ящиков, в которых наши предки хранили свою одежду и домашние вещи. По ним можно изучать историю, а также региональные художественные традиции разных веков. В коллекции - сундуки городского и деревенского быта, которые принадлежали зажиточным господам и бедным крестьянам. Показаны и способы отделки сундуков: предметы мебели, сделанные разными способами.

Коллекцию сундуков в музее собирали десятилетиями. Треть их продемонстрирована в тематической экспозиции. Много разбросано по другим музейным объектам, потому что являются неотъемлемой частью интерьера деревенских домов.

 
 
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Аутентика белорусов - в музее народной культуры и быта. Выставка древних сундуков разных регионов страны демонстрирует 6 десятков ящиков, в которых наши предки...
 
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