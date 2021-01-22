Сундуки наших предков

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Аутентика белорусов - в музее народной культуры и быта. Выставка древних сундуков разных регионов страны демонстрирует 6 десятков ящиков, в которых наши предки хранили свою одежду и домашние вещи. По ним можно изучать историю, а также региональные художественные традиции разных веков. В коллекции - сундуки городского и деревенского быта, которые принадлежали зажиточным господам и бедным крестьянам. Показаны и способы отделки сундуков: предметы мебели, сделанные разными способами.

Коллекцию сундуков в музее собирали десятилетиями. Треть их продемонстрирована в тематической экспозиции. Много разбросано по другим музейным объектам, потому что являются неотъемлемой частью интерьера деревенских домов.