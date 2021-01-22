До конца недели сохранится теплая для зимы погода

Источник материала: БT

Нехарактерно теплая для зимы погода сохранится до конца недели. Будет преимущественно без осадков. Из-за перепадов температур будут наблюдаться туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер южный умеренный. В выходные в столице днем до 2 градусов тепла.

В начале следующей недели также сохранится теплая и влажная погода.