|
До конца недели сохранится теплая для зимы погода
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нехарактерно теплая для зимы погода сохранится до конца недели. Будет преимущественно без осадков. Из-за перепадов температур будут наблюдаться туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер южный умеренный. В выходные в столице днем до 2 градусов тепла.
В начале следующей недели также сохранится теплая и влажная погода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нехарактерно теплая для зимы погода сохранится до конца недели. Будет преимущественно без осадков. Из-за перепадов температур будут наблюдаться туман и слабый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)