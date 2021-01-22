ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прорыв на тепломагистрали в Московском районе Минска

22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске ликвидируют последствия прорыва тепломагистрали. В Московском районе без тепла и горячей воды - десятки жилых домов, школы и детские сады. Занятия отменены, в дошкольных учреждениях организованы дежурные группы, которые отапливаются обогревателями, дети обеспечены горячим питанием. Тем временем аварийные бригады ремонтируют подземные коммуникации, завершить работы планируется в ближайшее время.

Илья Цветков выехал на место.

Прорыв на тепломагистрали в Московском районе Минска

На улице Есенина еще ночью активно начали работать специалисты теплосетей, чтобы вернуть тепло в дома жилищного фонда Московского района. Сейчас ведутся работы по сварке. Работают внутри трубы, чтобы можно было удобнее подобраться к поврежденному участку.

Причиной аварии стала щель в компенсаторе. Произошла поломка вчера вечером. В квартирах похолодало после 18:00, а вода в кранах изменила цвет и запах.

В связи с этим изменилась ситуация в школах и детских садах. Занятия школьников перенесли на следующую неделю. А для самых маленьких организовали дежурные группы, где поддерживается необходимая температура при помощи обогревателей.

Для воспитанников организовано и трехразовое питание. Воду нагревают в электрокотлах. Их объема хватает для того, чтобы обеспечить нормальную работу дошкольных учреждений. Восстановить горячее водоснабжение обещают уже сегодня вечером.

Специалисты в этот момент пытаются работать максимально быстро, чтобы минимизировать дискомфорт жителей района.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске ликвидируют последствия прорыва тепломагистрали. В Московском районе без тепла и горячей воды - десятки жилых домов, школы и детские сады. Занятия...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Великий камень" и Национальный аэропорт подписали меморандум о сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by