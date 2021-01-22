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В Минске ликвидируют последствия прорыва тепломагистрали . В Московском районе без тепла и горячей воды - десятки жилых домов, школы и детские сады. Занятия отменены, в дошкольных учреждениях организованы дежурные группы, которые отапливаются обогревателями, дети обеспечены горячим питанием. Тем временем аварийные бригады ремонтируют подземные коммуникации, завершить работы планируется в ближайшее время.

Илья Цветков выехал на место.

Прорыв на тепломагистрали в Московском районе Минска

На улице Есенина еще ночью активно начали работать специалисты теплосетей, чтобы вернуть тепло в дома жилищного фонда Московского района. Сейчас ведутся работы по сварке. Работают внутри трубы, чтобы можно было удобнее подобраться к поврежденному участку.

Причиной аварии стала щель в компенсаторе. Произошла поломка вчера вечером. В квартирах похолодало после 18:00, а вода в кранах изменила цвет и запах.

В связи с этим изменилась ситуация в школах и детских садах. Занятия школьников перенесли на следующую неделю. А для самых маленьких организовали дежурные группы, где поддерживается необходимая температура при помощи обогревателей.

Для воспитанников организовано и трехразовое питание. Воду нагревают в электрокотлах. Их объема хватает для того, чтобы обеспечить нормальную работу дошкольных учреждений. Восстановить горячее водоснабжение обещают уже сегодня вечером.

Специалисты в этот момент пытаются работать максимально быстро, чтобы минимизировать дискомфорт жителей района.