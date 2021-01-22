|
Прорыв на тепломагистрали в Московском районе Минска
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске ликвидируют последствия
Илья Цветков выехал на место.
Прорыв на тепломагистрали в Московском районе Минска
На улице Есенина еще ночью активно начали работать специалисты теплосетей, чтобы вернуть тепло в дома жилищного фонда Московского района. Сейчас ведутся работы по сварке. Работают внутри трубы, чтобы можно было удобнее подобраться к поврежденному участку.
Причиной аварии стала щель в компенсаторе. Произошла поломка вчера вечером. В квартирах похолодало после 18:00, а вода в кранах изменила цвет и запах.
В связи с этим изменилась ситуация в школах и детских садах. Занятия школьников перенесли на следующую неделю. А для самых маленьких организовали дежурные группы, где поддерживается необходимая температура при помощи обогревателей.
Для воспитанников организовано и трехразовое питание. Воду нагревают в электрокотлах. Их объема хватает для того, чтобы обеспечить нормальную работу дошкольных учреждений. Восстановить горячее водоснабжение обещают уже сегодня вечером.
Специалисты в этот момент пытаются работать максимально быстро, чтобы минимизировать дискомфорт жителей района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске ликвидируют последствия прорыва тепломагистрали. В Московском районе без тепла и горячей воды - десятки жилых домов, школы и детские сады. Занятия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)