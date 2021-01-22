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"Великий камень" и Национальный аэропорт подписали меморандум о сотрудничестве

22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Индустриальный парк "Великий камень" и Национальный аэропорт Минск подписали меморандум о сотрудничестве! Среди основных направлений соглашения - организация транспортного сообщения, строительство логистической инфраструктуры, привлечение инвестиций. Также стороны планируют реализацию совместных проектов, которые в дальнейшем позволят развить предпринимательскую деятельность, увеличить доходы и внедрить инновационные технологии.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка": "Каждый проект индустриального парка был рассмотрен на предмет обеспечения безопасности полетов, но и инфраструктура, которая строилась, она также рассматривалась на вопрос поиска каких-то взаимоприемлемых точек соприкосновения. Сейчас, когда мы переходим к развитию второго этапа строительства парка, - это проект, связанный с развитием, развертыванием мультимодального железнодорожного грузового терминала, то мы уже будем смотреть с точки зрения партнерства, чтобы каждый наш шаг приносил пользу не только парку, но и аэропорту".

Строительство крупного инфраструктурного проекта мультимодального грузового терминала начнется уже в этом году. Различные виды перевозок (включая авиационные) позволят эффективно организовать поставку товаров в западном и восточном направлениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Индустриальный парк "Великий камень" и Национальный аэропорт Минск подписали меморандум о сотрудничестве! Среди основных направлений соглашения - организация...
 
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