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Фейк-ньюс вместо протеста
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧудеса фотошопа и никакого мошенничества. Так можно прокомментировать фейковую новость в телеграм-канале «Борисов 97 %». Подделку наглядно демонстрирует запись с камеры видеонаблюдения: двое молодых людей сфотографировались на центральной площади города с поднятыми вверх руками, а затем, видимо, с помощью компьютерных программ вмонтировали два флага. "После публикации готового материала в адрес смельчаков посыпались слова поддержки их «героичного подвига», - говорят в МВД. Правда, люди с объективным взглядом на жизнь такую подделку вряд ли оценят.
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Чудеса фотошопа и никакого мошенничества. Так можно прокомментировать фейковую новость в телеграм-канале «Борисов 97 %». Подделку наглядно демонстрирует запись...
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