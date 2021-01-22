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Фейк-ньюс вместо протеста

22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чудеса фотошопа и никакого мошенничества. Так можно прокомментировать фейковую новость в телеграм-канале «Борисов 97 %». Подделку наглядно демонстрирует запись с камеры видеонаблюдения: двое молодых людей сфотографировались на центральной площади города с поднятыми вверх руками, а затем, видимо, с помощью компьютерных программ вмонтировали два флага. "После публикации готового материала в адрес смельчаков посыпались слова поддержки их «героичного подвига», - говорят в МВД. Правда, люди с объективным взглядом на жизнь такую подделку вряд ли оценят.
 
Теги: Новости
 
 
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Чудеса фотошопа и никакого мошенничества. Так можно прокомментировать фейковую новость в телеграм-канале «Борисов 97 %». Подделку наглядно демонстрирует запись...
 
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