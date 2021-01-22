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Новый комплекс на "Нафтане"
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Комплекс замедленного коксования в ОАО "Нафтан" планируют запустить до конца года. Он включает 19 установок, 12 из них построены, а по некоторым уже подписаны акты ввода в эксплуатацию. Об этом сегодня сообщил гендиректор предприятия премьер-министру Роману Головченко. Сейчас на строительстве трудятся порядка 800 человек. В инвестиционный проект одного из флагманов отечественной нефтепереработки уже вложено более миллиарда долларов. В этом году на комплексе планируется получить основную продукцию - светлые нефтепродукты.
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Комплекс замедленного коксования в ОАО "Нафтан" планируют запустить до конца года. Он включает 19 установок, 12 из них построены, а по некоторым уже подписаны акты...
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