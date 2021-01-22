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Комплекс замедленного коксования в ОАО "Нафтан" планируют запустить до конца года. Он включает 19 установок, 12 из них построены, а по некоторым уже подписаны акты ввода в эксплуатацию. Об этом сегодня сообщил гендиректор предприятия премьер-министру Роману Головченко. Сейчас на строительстве трудятся порядка 800 человек. В инвестиционный проект одного из флагманов отечественной нефтепереработки уже вложено более миллиарда долларов. В этом году на комплексе планируется получить основную продукцию - светлые нефтепродукты.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый комплекс на "Нафтане" Комплекс замедленного коксования в ОАО "Нафтан" планируют запустить до конца года. Он включает 19 установок, 12 из них построены, а по некоторым уже подписаны акты...

Гендиректор добавил, что после запуска комплекса замедленного коксования на "Нафтане" в ближайшие годы упор будет сделан на развитие завода "Полимир".