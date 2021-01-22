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Трещина в компенсаторе стала причиной ЧП на теплотрассе в Московском районе Минска

22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Специалисты планируют возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях произошла в четверг вечером. В связи с чем изменилась работа школ, детсадов и жилфонда. В квартирах похолодало уже в 18:00, а вода в кранах поменяла цвет и запах. Ремонтные бригады оперативно устраняли повреждения на тепломагистрали.
В связи с этим в школах в районе ЧП занятия отменены. А в детских садах организовали дежурные группы с горячим питанием.

Теплоснабжение в Орше восстановлено

Пришлось терпеть неудобства и жителям Орши. Накануне без отопления остались несколько микрорайонов города. Но уже к 5-ти утра специалисты решили проблему: для работ были привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Аварийно-выездные бригады организовали оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная". После устранения дефектов теплоснабжение в городе восстановлено.

 
 
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Специалисты планируют возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях произошла в четверг вечером. В связи с чем изменилась работа школ,...
 
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