Трещина в компенсаторе стала причиной ЧП на теплотрассе в Московском районе Минска

Источник материала: БT

Специалисты планируют возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях произошла в четверг вечером. В связи с чем изменилась работа школ, детсадов и жилфонда. В квартирах похолодало уже в 18:00, а вода в кранах поменяла цвет и запах. Ремонтные бригады оперативно устраняли повреждения на тепломагистрали.

В связи с этим в школах в районе ЧП занятия отменены. А в детских садах организовали дежурные группы с горячим питанием.

Теплоснабжение в Орше восстановлено



Пришлось терпеть неудобства и жителям Орши. Накануне без отопления остались несколько микрорайонов города. Но уже к 5-ти утра специалисты решили проблему: для работ были привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Аварийно-выездные бригады организовали оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная". После устранения дефектов теплоснабжение в городе восстановлено.