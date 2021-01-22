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Трещина в компенсаторе стала причиной ЧП на теплотрассе в Московском районе Минска
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Специалисты планируют возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях произошла в четверг вечером. В связи с чем изменилась работа школ, детсадов и жилфонда. В квартирах похолодало уже в 18:00, а вода в кранах поменяла цвет и запах. Ремонтные бригады оперативно устраняли повреждения на тепломагистрали.
Теплоснабжение в Орше восстановлено
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