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Дело о распространении личных данных милиционеров
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Процесс по уголовному делу о сливе личных данных милиционеров завершен. Обвиняемая - уже бывшая сотрудница Белпочты. С ее подачи в сеть попали адреса 35 правоохранителей. По данным обвинения, действия женщины были направлены на подрыв авторитета милиции. К тому же, ее поступок принес моральный вред потерпевшим. Вот как почтальон прокомментировала свою выходку после установления ее личности.
Обвиняемая не находилась под стражей. К ней была применена мера пресечения в виде поручительства. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Процесс по уголовному делу о сливе личных данных милиционеров завершен. Обвиняемая - уже бывшая сотрудница Белпочты. С ее подачи в сеть попали адреса 35...
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