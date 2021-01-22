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Дело о распространении личных данных милиционеров

22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Процесс по уголовному делу о сливе личных данных милиционеров завершен. Обвиняемая - уже бывшая сотрудница Белпочты. С ее подачи в сеть попали адреса 35 правоохранителей. По данным обвинения, действия женщины были направлены на подрыв авторитета милиции. К тому же, ее поступок принес моральный вред потерпевшим. Вот как почтальон прокомментировала свою выходку после установления ее личности.

Обвиняемая не находилась под стражей. К ней была применена мера пресечения в виде поручительства. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Процесс по уголовному делу о сливе личных данных милиционеров завершен. Обвиняемая - уже бывшая сотрудница Белпочты. С ее подачи в сеть попали адреса 35...
 
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