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Прямо сейчас продолжается прослушивание юных исполнителей в рамках отбора на детский конкурс "Славянского базара в Витебске". Это второй этап национального состязания. Он впервые проходит на сцене Молодежного театра эстрады в формате концерта. Раньше жюри отбирало десятку финалистов дистанционно - с помощью видеовыступлений. Экспертная группа уже оценила исполнение песен наших авторов на белорусском языке. Это обязательное условие конкурса.







Из 37 вокалистов только 10 окажутся в финале





Всего в списке 37 вокалистов: по пять представителей от всех областей и семь человек из Минска . Для многих попытка прорваться на фестивальные сцены Витебска далеко не первая. Самой юной участнице 9 лет.





Имена финалистов национального отбора назовут сегодня







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Впереди конкурсный круг, где участники споют эстрадные песни, выбранные на свой вкус. Большинство - англоязычные мировые хиты.