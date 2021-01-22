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Отборочный этап на детский конкурс "Славянского базара в Витебске"
22.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прямо сейчас продолжается прослушивание юных исполнителей в рамках отбора на детский конкурс "Славянского базара в Витебске". Это второй этап национального состязания. Он впервые проходит на сцене Молодежного театра эстрады в формате концерта. Раньше жюри отбирало десятку финалистов дистанционно - с помощью видеовыступлений. Экспертная группа уже оценила исполнение песен наших авторов на белорусском языке. Это обязательное условие конкурса.
Из 37 вокалистов только 10 окажутся в финале
Всего в списке 37 вокалистов: по пять представителей от всех областей и семь человек из Минска. Для многих попытка прорваться на фестивальные сцены Витебска далеко не первая. Самой юной участнице 9 лет.
Имена финалистов национального отбора назовут сегодня
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