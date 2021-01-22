Минская область в этом году планирует построить миллион 200 тысяч квадратных метров жилья

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Это больше, чем в прошлом году. Значительная часть новостроек возводится с государственной поддержкой, в том числе и для многодетных. Отдельное направление - города-спутники. Ждем также и немало социально значимых объектов, таких как школы в Столбцах, Смолевичах и Молодечно. Рассказывает Алексей Кондратенко.

Новое жилье и социальные объекты Минской области

Эти две новостройки в Столбцах попали в объективы фото- и телекамер в прямом смысле. Муралы с изображением фотографа, которому позирует девушка! Такой стильный мотив пришелся по вкусу многим жителям райцентра. И, конечно же, его новоселам. Среди них и Светлана Климко. Мама троих детей уже давно мечтала о своем просторном жилье. Реализовать все планы смогла с поддержкой государства. Место, а это развивающийся микрорайон в Столбцах, максимально комфортное для проживания: рядом детский садик, торговый центр. А уже осенью здесь сдадут и новую школу.



Светлана Климко, многодетная мать, жительница г. Столбцы: "В 2019 году у нас появился третий ребенок, сынок Дима. И нам, как многодетным, предложили строительство. Мы выбрали 3-комнатную квартиру. Очень рады, потому что живем с родителями моими. Благодаря законам, мы попали под этот указ и строим жилье по льготному кредиту".

Сегодня Столбцы - это город, который все время обновляется. Не так давно здесь начала работу новая котельная - а это плюс для жилищно-коммунального хозяйства. Постоянно строят жилье. И вот еще один важный объект на горизонте - новая школа.

Сегодня строительство движется динамическими темпами. Сама школа рассчитана на 720 мест. Объект будет полностью готов в июле текущего года. Так что День знаний столбцовские школьники встретят в свежих интерьерах, где для них максимум возможностей. У нового микрорайона - большие перспективы.

Олег Бычко, инженер управления капитального строительства Столбцовского района: "В перспективе в этом году мы будем строить еще 100-квартирный жилой дом для нуждающихся в жилье. На 2022 год планируется два дома. Будет строить Солигорский ДСК. Город развивается, и в целом 70 % этой территории уже застроено".

Свои перспективы и у такого столичного города-спутника как Рудзенск. Вслед за Смолевичами он станет "кластером", где есть и жилье, и развитая инфраструктура, а также и работа. В перспективе 14-ти новым заводам Белорусской национальной биотехнологической корпорации будут нужны работники и специалисты.

Алексей Быков, председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома: "Мы предложили городу Минску следующую площадку, помимо Смолевич, начать реализацию в Минске. Это жилье и социальные объекты. Что-то мы возводим самостоятельно, как, например, в поселке Дружный детское дошкольное учреждение. Проектируются даже пожарные части".

Среди социально значимых нынешних премьер в Минской области - еще автовокзал после реконструкции в Воложине, физкультурно-оздоровительный комплекс в Старых Дорогах. Кстати, бассейны в ближайшие 5 лет появятся во всех районных городах центрального региона.