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Задержанным на дворовом марше в районе проспекта Пушкина дали штрафы и «сутки»
22.01.2021 19:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 января минчане вышли на дворовой марш неподалеку проспекта Пушкина. 16 человек были
В суде Фрунзенского района 22 января рассмотрели дела по задержанным на дворовом марше. Люди собрались на улице Одоевского, через пять минут подъехал микроавтобус — их задержали, отвезли во Фрунзенское РУВД. Ночь задержанные провели в ЦИП.
Участников марша судили по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а некоторых еще и по статье 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Об этом
Дела рассматривали судьи Алена Бушева, Мария Ерохина, Анна Кухар, Юлия Чиж, Андрей Млечко, Николай Богомяков.
16 задержанных получили наказания. Одним назначили — по 30 базовых, вторым — 15 суток, третьим — 25 суток. Среди них есть молодые мамы, многодетные, а также врач-педиатр. Один из мужчин заявил на суде, что не шел с толпой, а направлялся к друзьям, у него дома осталась одна пятилетняя дочь. Он же
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21 января минчане вышли на дворовой марш неподалеку проспекта Пушкина. 16 человек были задержаны. Сегодня им дали «сутки».
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