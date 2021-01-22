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Задержанным на дворовом марше в районе проспекта Пушкина дали штрафы и «сутки»

22.01.2021 19:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 января минчане вышли на дворовой марш неподалеку проспекта Пушкина. 16 человек были задержаны. Сегодня им дали «сутки».

В суде Фрунзенского района 22 января рассмотрели дела по задержанным на дворовом марше. Люди собрались на улице Одоевского, через пять минут подъехал микроавтобус — их задержали, отвезли во Фрунзенское РУВД. Ночь задержанные провели в ЦИП.

Участников марша судили по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а некоторых еще и по статье 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» (лишенный регистрации в Беларуси), а также телеграм-канал «Списки Задержанных».

Дела рассматривали судьи Алена Бушева, Мария Ерохина, Анна Кухар, Юлия Чиж, Андрей Млечко, Николай Богомяков.

16 задержанных получили наказания. Одним назначили — по 30 базовых, вторым — 15 суток, третьим — 25 суток. Среди них есть молодые мамы, многодетные, а также врач-педиатр. Один из мужчин заявил на суде, что не шел с толпой, а направлялся к друзьям, у него дома осталась одна пятилетняя дочь. Он же рассказал в суде, что ночь на Окрестина провел в карцере на бетонном полу и что его пристегнули к стулу наручниками.

 
 
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21 января минчане вышли на дворовой марш неподалеку проспекта Пушкина. 16 человек были задержаны. Сегодня им дали «сутки».
 
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