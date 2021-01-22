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«Даже взгляд сфокусировать не мог». Поговорили с родными ученика, который после школы с ЧМТ попал в больницу
22.01.2021 20:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня стало известно об очередном скандале в учреждении образования на Гомельщине. В Чечерске шестиклассник сразу после школы
Артему 11 лет. Он учится в шестом классе. 18 января на уроке между мальчиком и учителем белорусского языка и литературы произошел конфликт. После этого ребенок ушел домой и уже оттуда попал в больницу. В педиатрическом отделении Артем находится пятый день, останется там и на выходные.
Вот что рассказывает бабушка школьника — Тамара — она эмоциональнее всех переживает случившееся.
— Звонит сын, говорит: «Мы с Артемом в больнице, у него болит голова, тошнит и глаза бегают, не может взгляд сфокусировать. Посмотрел хирург и сказал, что у Артема ушиб и ЧМТ. Медсестра из приемного в отделение когда вела, так он уже еле шел.
По ее словам, позже внук рассказал, что все случилось в понедельник в школе: в классе все шумели, и в какой-то момент учительница взяла его за шею и ударила о парту головой.
Тамара говорит, что теперь опасается, что ситуацию преподнесут иначе. На семью, говорит женщина, уже оказывают давление. В частности, одна из местных газет написала, «что внук чуть ли не сам виноват».
— Зачем врать? Все знают, что она ударила, об этом и дети рассказали, — заявила Тамара.
Отец мальчика, Николай пока неохотно общается с журналистами. Заявление в милицию, говорит, не писал. Объясняет, что не хочет подставлять администрацию школы, но и за сына переживает.
— Я сейчас на эмоциях, читаю, что пишут. Уже пошла такая волна, хотят сына виноватым сделать. Но я знаю, что он не виновен, даже милиция это знает, и что удар был.
В отделе образования администрации района, где все произошло, отказываются комментировать произошедшее.
— Пока рано что-то утверждать. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка, она и установит, как все было.
С учительницей нам связаться не удалось — на звонки она не отвечает.
Известно, что стаж педагога составляет более 25 лет и она в школе на хорошем счету.
Чечерский РОВД проводит проверку.
Напомним, это не первый скандал в школах Гомельской области. Год назад, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гимназии № 71
А несколькими месяцами ранее 12 сентября во время уроков в школе № 15 учительница
19 сентября Лукашенко
За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента тогда предупреждения и выговоры получили премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер, министр образования, а также должностные лица Гомельского обл- и горисполкома.
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«Даже взгляд сфокусировать не мог». Поговорили с родными ученика, который после школы с ЧМТ попал в больницу
Сегодня стало известно об очередном скандале в образовании. В Чечерске шестиклассник сразу после школы попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Мальчик...
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