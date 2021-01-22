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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 813 пациентов с COVID-19
22.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 813 пациентов с COVID-19, выписаны 2 087. Всего с начала пандемии были зарегистрированы 234 111 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции, к сожалению, умерли 1 628 пациентов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 813 пациентов с COVID-19, выписаны 2 087. Всего с начала пандемии были зарегистрированы 234 111 человек с положительным тестом на COVID-19....
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