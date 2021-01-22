Источник материала: БT

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 813 пациентов с COVID-19, выписаны 2 087. Всего с начала пандемии были зарегистрированы 234 111 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции, к сожалению, умерли 1 628 пациентов.