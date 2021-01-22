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В Бресте обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет

22.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. В Бресте обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. На встрече собрались участники будущего Всебелорусского народного собрания. Спикерами стали эксперты высокого уровня: представители Администрации Президента и Министерства экономики. На обсуждение вынесли приоритеты ближайшей пятилетки. И определили, как Брестская область может помочь в достижении общих для государства целей. Среди главных задач - социальная стабильность в обществе и улучшение благосостояния жителей страны. Достичь этого предлагается, в том числе, за счет качественного роста в экономике и комфортных условий для работы и самореализации.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Формируя образ Беларуси будущего, необходимо учитывать, что выросло новое поколение, более продвинутое, более амбициозное и индивидуалистическое. Для них важно видеть государство партнером. Укрепляя диалог и взаимное доверие госинститутов и общества. Хочу заметить, что эти и другие позиции предложены в программе Всебелорусского народного собрания".

Александр Червяков, Министр экономики Беларуси: "Хотели бы услышать самих делегатов. Какие у них сформированы вопросы. Как сработали диалоговые площадки. Какую проблематику поднимает область для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании. Это позволит глубоко понять проблематику развития региона и выйти подготовленными на Всебелорусское собрание, с той проблематикой, которую мы хотим обсудить".

Диалог участников и экспертов был активным. Делегаты озвучивали, в том числе основные идеи, собранные во время работы общественных приемных и диалоговых площадок.

 
Теги: Брест
 
 
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Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. В Бресте обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на...
 
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