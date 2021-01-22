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Тепло возвращается в дома Московского района
22.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тепло возвращается в дома Московского района. Ремонт теплосетей и настройка системы завершены. Однако требуется время, чтобы тепло дошло ко всем потребителям. Напомним,
Запуском отопления занимаются бригады минских теплосетей и городской аварийной службы, чтобы тепло пришло во все квартиры как можно скорей.
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Тепло возвращается в дома Московского района. Ремонт теплосетей и настройка системы завершены. Однако требуется время, чтобы тепло дошло ко всем потребителям....
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