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Тепло возвращается в дома Московского района. Ремонт теплосетей и настройка системы завершены. Однако требуется время, чтобы тепло дошло ко всем потребителям. Напомним, в столице без тепла и горячей воды почти сутки оставались жилые дома, детские сады, школы и гимназии в Михалово, Малиновке, Юго-Западе. Занятия в школах перенесли на другой день, а в дошкольных заведениях были организованы дежурные группы, дети были обеспечены горячим питанием. Аварийные бригады работали прошедшую ночь и сегодня в течение дня. Причиной прорыва тепломагистрали стала трещина в компенсаторе.

Запуском отопления занимаются бригады минских теплосетей и городской аварийной службы, чтобы тепло пришло во все квартиры как можно скорей.