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В Беларуси еще пять человек признали политзаключенными. Среди них - гражданин Украины
22.01.2021 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники
Правозащитники заявили, что
Они еще раз отметили, что протестные акции в Беларуси носили стихийный характер и не имели организаторов, а были вызваны недоверием населения к официальным результатам президентских выборов и были мирными.
Действия протестующих не могут рассматриваться как массовые беспорядки, так как при этом не было поджогов, погромов, уничтожения имущества или вооруженного сопротивления, а отдельные случаи насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов следует рассматривать с учетом обстоятельств, в том числе и в контексте самозащиты от непропорциональных действий силовиков, указывают они.
— Мы оцениваем преследование Александры Потресаевой, Александра Резника, Михаила Ференеца, Виталия Щербича и Ренаты Смирновой, обвиняемых по ч.2 ст. 293 (Массовые беспорядки) и по ч.1 ст. 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), как политически мотивированное в связи с реализацией ими права свободы мирных собраний и высказывания своего мнения относительно итогов президентских выборов, — отмечают правозащитники.
Они требуют немедленно освободить этих людей, прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политзаключенных.
Всего по данным правозащитников в стране
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Эти люди находятся за решеткой по ст. 293 (Массовые беспорядки) и ст. 243 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).
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