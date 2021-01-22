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В Беларуси еще пять человек признали политзаключенными. Среди них - гражданин Украины

22.01.2021 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пять человек. Эти люди находятся за решеткой по ст. 293 (Массовые беспорядки) и ст. 243 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правозащитники заявили, что Александра Потресаева, Александр Резник, Михаил Ференец (гражданин Украины), Виталий Щербич и Рената Смирнова признаны политическими заключенными.

Они еще раз отметили, что протестные акции в Беларуси носили стихийный характер и не имели организаторов, а были вызваны недоверием населения к официальным результатам президентских выборов и были мирными.

Действия протестующих не могут рассматриваться как массовые беспорядки, так как при этом не было поджогов, погромов, уничтожения имущества или вооруженного сопротивления, а отдельные случаи насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов следует рассматривать с учетом обстоятельств, в том числе и в контексте самозащиты от непропорциональных действий силовиков, указывают они.

— Мы оцениваем преследование Александры Потресаевой, Александра Резника, Михаила Ференеца, Виталия Щербича и Ренаты Смирновой, обвиняемых по ч.2 ст. 293 (Массовые беспорядки) и по ч.1 ст. 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), как политически мотивированное в связи с реализацией ими права свободы мирных собраний и высказывания своего мнения относительно итогов президентских выборов, — отмечают правозащитники.

Они требуют немедленно освободить этих людей, прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политзаключенных.

Всего по данным правозащитников в стране 190 политзаключенных.

 
 
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Эти люди находятся за решеткой по ст. 293 (Массовые беспорядки) и ст. 243 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).
 
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