Если вы собрались на рыбалку или кататься на коньках, давайте расскажем, какой сейчас лед на водоемах области

Источник материала: Tut.by

На 22 января толщина льда у берегов водоемов Бреста сохраняет безопасную толщину — от 7 сантиметров, но в некоторых местах реки и озера вскрыты, есть промоины, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: ВаськаПилот

По данным Брестского областного совета ОСВОД, в районе спасательной станции № 1 (в районе улицы Махновича) толщина льда по береговой линии составляет 8−9 сантиметров; частично река вскрыта. В районе спасательной станции № 2 (микрорайон «Восток) у береговой линии толщина льда установилась на отметке 7−8 см; частично река вскрыта. Достаточно толстый лед — 9 сантиметров — остается в районе Гребного канала.

Результат наблюдений на Кобринской спасательной станции: толщина льда всего 5 см, на водоеме промоины, река вскрыта.

В Пинске лед слабый, с промоинами, толщина 7 сантиметров.

Опасный лед установился в районе Столинской спасательной станции: толщина льда достаточная — 10 сантиметров, однако лед неоднородный, с промоинами.

Безопасным считается лед толщиной от 7 сантиметров с зеленоватым оттенком.