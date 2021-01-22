Самосожжение в центре Минска - спектакль по методичке Шарпа

Источник материала: БT

На Беларуси перепробовали практически все. Предпосылок к выходу белорусов на анонсированную 23 числа акцию протеста нет. Как поднять хоть какой-то шум и привлечь внимание? Правильно - нужно заглянуть в методичку и предложить белорусам что-то новенькое.

Надеемся, с данным гражданином будет все хорошо и после он расскажет о реальных причинах своего поступка и тех, кто его подстрекал к этому.

В ненасильственной методичке Шарпа есть много всего интересного. Например, пункт № 158 - самоотдача во власть стихии. Переводя на понятный язык - самосожжение или утопление. Непременно перед объективами телекамер. Ну, или хотя бы смартфона. В декабре 2010-го житель Туниса Мохаммед Гуазизи поджег себя у мэрии города в знак протеста против нищеты и произвола полиции. Так началась "жасминовая революция". События в Минске случайность?

Самоподжог в центре Минска

Самоподжог в центре Минска на площади Независимости, видео и фото инцидента распространяют СМИ. Зрелище не для слабонервных. Центральная площадь города, горит человек, пламя сбивают прохожие и милиция. На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшего с ожогами 50 процентов тела отвезли в ожоговый центр.

Совпадение? Не думаю. Уже сейчас, когда пазл начинается складываться, понимаешь, что на наших глазах разыгрывается безумный спектакль, который можно назвать "Методичка Шарпа в действии".

Чтобы завести, толпу агитаторы идут на все, даже подстрекая народ на смерть! Следствие все установит и разберется, но все это похоже на безжалостный план по раскачке ситуации в стране. С подобных случаев начинались революции во многих странах - материалов полно в интернете. Печально, что те, кто таким образом нагнетает обстановку, попросту остается в тени, а страдают потом простые люди. Увы, но пешки… в большой игре.

С широко закрытыми глазами

Скорее всего, "независимые" каналы найдут и распространят информацию, показания "свидетелей", по результатам которых сделают вывод, что это во всем виновата власть, его довели. Но, может, стоит взглянуть глубже и посмотреть, как жил и чем жил 35-летний Павел. В соцсетях сомнительные увлечения - например, идеология неонацизма. Помимо букета статей КоАП и УК самоподжигатель успел с худшей стороны зарекомендовать себя на работе - в троллейбусном парке, где проработал с 2016 года.

Искренне не понимает, зачем совершил самоподжог и бывшая жена. Говорит, у Павла в последнее время были тяжелые времена.

В разводе с августа - не по политическим мотивам. Из-за разорения семьи, по своей же вине. Много пьет и не может с этим справиться. Живет то с друзьями, то с мамой, то еще где…

Повторение пройденного материала

В ненасильственной методичке Шарпа есть много всего интересного. Например, пункт № 158 - самоотдача во власть стихии. Переводя на понятный язык - самосожжение или утопление.

В декабре 2010-го житель Туниса Мохаммед Гуазизи поджег себя у мэрии города в знак протеста против нищеты и произвола полиции. Так началась "жасминовая революция". Снова красивое название и весьма колоритные кадры.