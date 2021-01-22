Последствия аварии теплотрассы в Московском районе Минска устранены

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Ремонтные работы завершили. Более 200 жилых домов и десятки учреждений образования в этом районе столицы еще вчера вечером остались без горячей воды и отопления. Причину энергетики выяснили: вышло из строя одно из устройств подземных коммуникаций - компенсатор. Он отвечает за перебойную подачу воды во время резких перепадов температур. Аварийные бригады работали на объекте без перерыва, чтобы как можно быстрее устранить поломку.

Тем временем в школах перенесли занятия на следующую неделю, а в детских садах организовали дежурные группы. Сейчас специалисты занимаются развоздушиванием системы. Илья Цветков о том, как ликвидировали последствия ЧП.

244 жилых дома, 28 детских садов и 17 школ. Без благ цивилизации, а главное - без тепла оказались жители целого района Минска. Такого в столице не было никогда. Накануне вечером батареи стали холодными, вода в кранах изменила цвет и запах. Специалистам пришлось работать максимально оперативно. Уже сегодня к утру причина проблемы была установлена. Компенсатор - одно из устройств подземных коммуникаций - вышел из строя.

Александр Драгун, главный инженер филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго": "Причину повреждения компенсатора мы пока не знаем. Все такие случаи у нас расследуются специальной комиссией. При необходимости мы привлекаем специалистов по металлу и сварке. Для того, чтобы определить причину поломки компенсирующего устройства".

Аварийные работы на проблемном участке

На место происшествия в экстренном режиме выехали аварийные бригады. На протяжении нескольких часов на участке специалисты вели демонтаж оборудования, перекрывали воду в подземных коммуникациях.

Сейчас специалисты приступают к сварке. Для этого в трубе сделали специальное отверстие, чтобы проще было добраться до поврежденного участка .

Изменение работы садов и школ

Было принято решение перенести уроки на следующую неделю в школах и гимназиях. А родителям дошколят порекомендовали оставить детей дома, но при этом во всех учреждениях организовали дежурные группы.

Ольга Федорова, замначальника управления по образованию администрации Московского района г. Минска: "В садах созданы дежурные группы, детям организовано горячее питание. Полноценный завтрак и обед. В дошкольных учреждениях также созданы дежурные группы. Во всех 30 садах. Детей пришло 850 человек".

Для самых маленьких в группах оптимальную температуру поддерживали с помощью обогревателей.

Наталья Максимова, заведующая яслями-садом № 94 г. Минска: "У нас вся работа сейчас в штатном режиме - температура держится в диапазоне от 19 до 21-22 градусов. Родителям мы сказали, чтобы детки на всякий случай взяли теплые кофты. Питание обеспечено у нас, воду мы подогреваем в специальных электрокотлах, и наши помощники разносят ее по группам".

Тепло возвращается в квартиры

Уже во второй половине дня ремонт теплотрассы был завершен. Завершена и проверка ее работоспособности. Сейчас бригады Минских теплосетей и аварийные службы города занимаются развоздушиванием труб и возобновлением работы коммуникаций. Тепло уже начало поступать в квартиры.