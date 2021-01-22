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Наталья Кочанова посетила Пуховичский район

22.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Местная власть должна четко анализировать и принимать решения для региона. Это заявила Наталья Кочанова в ходе рабочего визита в Пуховичский район. Необходимо вести грамотный диалог с людьми на местах. Тема ЖКХ - то, что волнует каждого. Здесь также работает единая диспетчерская служба 115, на которую за прошлый год поступило более 21 тысячи обращений. Как итог - повысилось качество услуг, провели тепловую модернизацию и капитальный ремонт жилищного фонда, жители обеспечены качественной питьевой водой. А это для данного региона всегда было приоритетом.

Оценить эффективность работы предприятий в регионе и услышать, что волнует. В маршруте визита спикера верхней палаты парламента - "Морозпродукт". 8 лет назад в эксплуатацию ввели новый завод по производству мороженого. Весьма успешный. География поставок широка: Россия, Литва, Грузия, Израиль, Азербайджан, Казахстан и Китай. На заводе создали более 600 рабочих мест и условия для труда. Это и новое оборудование, и достойная заработная плата.

За прошлый год завод реализовал более 8 тонн мороженого. Для экономики это более 100 миллионов рублей.

 
 
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Местная власть должна четко анализировать и принимать решения для региона. Это заявила Наталья Кочанова в ходе рабочего визита в Пуховичский район. Необходимо...
 
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