Программу социально-экономического развития страны обсудили в Бресте участники ВНС

Источник материала: БT

Тему социально-экономического развития сегодня обсудили и в Бресте. Там собрались участники VI Всебелорусского народного собрания. На встречу приехали и специалисты из Минска.

Что обсуждали - расскажет Мария Тройнич.

Какой Беларусь будет в ближайшие пять лет? О Программе социально-экономического развития страны говорили сегодня в Бресте. Она вынесена на общественное обсуждение. И основные приоритеты будут озвучены и приняты на VI Всебелорусском народном собрании.

Сегодня обсудили каждый тезис документа, подвели итоги прошедшей пятилетки, сделали акцент на экономику. К слову, в мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности Беларусь занимает 47-ю позицию из 152 стран. Поэтому главная цель - не просто удержать планку, но и развиваться дальше, создавая комфортные условия для работы и самореализации.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Формируя образ Беларуси будущего, необходимо учитывать, что выросло новое поколение, более продвинутое, более амбициозное и индивидуалистическое. Для них важно видеть государство партнером. Укрепляя диалог и взаимное доверие госинститутов и общества. Хочу заметить, что эти и другие позиции предложены в программе Всебелорусского народного собрания".

Александр Червяков, Министр экономики Беларуси: "Хотели бы услышать самих делегатов. Какие у них сформированы вопросы. Как сработали диалоговые площадки. Какую проблематику поднимает область для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании. Это позволит глубоко понять проблематику развития региона и выйти подготовленными на Всебелорусское собрание с той проблематикой, которую мы хотим обсудить".

Диалог участников совещания сегодня получился активным. Делегаты вынесли на обсуждение предложения, которые были собраны, в том числе и во время работы общественных приемных и диалоговых площадок. Так, Брестский научно-технологический парк выступил с инициативой по созданию умных производств и внедрению информационных технологий.

Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка: "Уже резиденты технопарка реализуют проекты, связанные с роботехникой, с цифровым производством, с использованием инструментов IT в медицине, сельском хозяйстве. Это в принципе все у нас уже присутствует. У нас единственная задача - научиться у более передовых стран интегрировать все это вместе, чтобы это давало максимальный эффект в экономике".

Обсуждение Программы социально-экономического развития и подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию продолжится. Уже на следующей неделе подобные совещания пройдут во всех областных центрах страны.