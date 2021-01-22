Открытый диалог: многодетная семья - приоритет государственной семейной политики

Источник материала: БT

В основе программ развития на первом месте в Беларуси всегда была забота о человеке и семье. Поэтому визитной карточкой нашей страны остается именно охрана семейных ценностей. В Несвиже состоялся открытый диалог на тему поддержки многодетных семей.

Обсудить меры государственной политики и внести свои предложения собрались два десятка родителей, которые воспитывают троих и более детей. Причем не только своих, но и приемных. За круглым столом спикеры рассмотрели вопросы, над решением которых правительство будет работать в ближайшую пятилетку, а также основные приоритеты Программы социально-экономического развития. За прошлый год на поддержку семей с детьми направили более 4,5 миллионов бюджетных средств. Это 3 % ВВП.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Важное направление - это семейный капитал. В нашей стране это супермера. Всегда гордимся этой супермерой, потому что мы увидели эффект. Сегодня уже 93 тысячи счетов открыто. Суммарно мы оцифровали на этих депозитных счетах 2,4 млрд белорусских рублей. Это государство положило на вклады нашим многодетным семьям деньги, которые с учетом досрочного использования могут использовать на три направления: на жилье, на образование и медицинские услуги".

Сегодня в Беларуси более 112 тысяч многодетных семей. Ежегодно более 20 тысяч детей рождаются третьими и последующими.