Как формула Аррии превращается в формулу двуличия и дискриминации

Источник материала: БT

Появляются двойные, а то и тройные стандарты. С высоких трибун все переворачивают с ног на голову, истину и факты заменяют ложью и фейками. И если что-то где-то вдруг не стыкуется, то тут же оправдывают: мол, это же другое.

И вот наглядный пример. Обсуждение белорусской журналистики без белорусских журналистов. Зато в формате "спектакля", которым пытаются надуть авторитет сбежавших из Беларуси неудачливых политиков. Кажется абсурд, но именно так МИД Эстонии организовал сегодня неформальную встречу СовБеза ООН по так называемому белорусскому кейсу. Речь шла о правах журналистов в нашей стране. Только вот наших коллег, в частности Белорусский союз журналистов и омбудсмена по защите прессы Александра Шпаковского, организаторы к дискуссии не допустили.

Как формула Аррии по имени известного венесуэльского дипломата превращается в формулу двуличия и дискриминации - комментарий председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева.

Что объединяет венесуэльского дипломата Диего Аррия, эстонский МИД и белорусскую журналистику? С сегодняшнего дня стараниями стран Балтии - это абсолютно циничное игнорирование правил публичной дипломатии, права на ответ и дискриминация по политическим мотивам.

А сейчас по порядку. Без малого 30 лет назад Диего Аррия предложил собирать Совет Безопасности ООН неформально, не публично, чтобы вне официального зала заседаний обсуждать самые щекотливые вопросы современности. От работорговли до резни в бывшей Югославии. Формат прижился и стал "формулой Аррии". Т.е. клубом без пафоса и без обязательных к исполнению резолюций, о нем даже в журнале ООН не оповещают.









Так было в США весь прошлый год, но никаких клубов под эгидой ООН никто не собирал. Но вот наступил год 21-й. Страны Балтии и Польша решили снова надуть "беломайдан" по той самой "формуле Аррии". Заявили тему - проблемы белорусской журналистики. Но все приличия проигнорировали. Белорусскому союзу журналистов, омбудсмену нашему Александру Шпаковскому, экспертам приличным в праве выступить отказали.

Зато позвали попиариться за счет неформальной но все-же ООН-овской площадки бывших белорусских политиков. Тихановскую и Латушко. Каким боком они к журналистской профессии и какое право от имени журналистов вещать имеют? - Да, никакого. Прости, Диего, это политическая провокация, это другое.

Самое поразительное, что звать на разные международные площадки, далеких от темы и недалеких по сути спикеров, становится неприятной традицией. 9 декабря прошлого года на Всемирной конференции по свободе прессы в Нидерландах за нас, журналистов, выступал драматург в эмиграции Андрей Курейчик.

И ладно бы факты излагал - врал ведь через слово. Мы с коллегами 8 фейков насчитали. Например, про то, что иностранных наблюдателей у нас на выборах не было. А они были, сразу три миссии. Или про то, как увольняли журналистов за политику с БТ. Тоже ложь. Кстати, за это потом санкции против председателя Ивана Эйсмонта ввели. А Курейчик оправдывал.









В фейках Курейчика и других, беглых, которые сегодня по формуле Аррии выступали, не только моральная деградация. Санкции против журналистов запрещены множеством документов, которые в ООН приняли и поддержали.

Мало того, дважды Генеральный суд Евросоюза в Люксембурге признавал их незаконными и требовал отмены. Против белорусского журналиста в 2014 году. Так что и нынешние незаконны, по прецеденту. Но об этом ни Эстония, ни Латушко с Тихановской как-то не вспомнили. Наоборот, призвали и дальше грубо нарушать мировое и европейское право.

Так намедни в Варшаве задерживали участников протеста. Вы заметили колено полицейского на шее? А журналиста, которому глаза газом залили? Думаете, сегодня в формате Аррии об этом вспомнили? Нет. Как не вспомнила Эстония свои репрессии против русскоязычной прессы. Спутник Эстония там спецслужбами атаковали.









Забыли наши западные партнеры и 50 убитых за прошлый год журналистов и около 3 000 покалеченных - большинство в тех самых странах, которые нас сегодня поучали. От США до Прибалтики. Может поэтому наш союз в диалог побоялись приглашать? Мы бы не смолчали. И о своих белорусских проблемах поговорили, но и картину в целом обязательно бы описали.

Белорусский союз журналистов готов к любой дискуссии и на любой площадке. Только уважительно и без дискриминации. Нам есть что рассказать. Например, о том, как травили и травят в сети их "неворятные" наших коллег. Как личные данные детей и стариков публикуют. Как уже 4 сотни журналистов пострадали, минимум 12 были избиты участниками беспорядков. Как девчонок из нашего цеха до инфарктов доводили.

В любой стране, включая те, что сегодня нас поучали, это тяжелые уголовные преступления. У нас законы мягче. Но парочку агрессоров милиция уже нашла, а суд определил возмездие. Надеюсь, что по закону ответит каждый.

Может тогда надувать щеки на международных площадках наши беглые и их патроны станут меньше. А журналистика как профессия станет безопаснее. И венесуэльского дипломата Диего Аррия станут вспоминать по менее лицемерным поводам.

