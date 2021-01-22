Источник материала: БT

Двойные стандарты в мировой политике - главная тема начала этого года. И она в центре внимания ведущих медиаэкспертов и политологов страны.

Инаугурация 46-го Президента Соединенных Штатов, которая разъединила Америку и показала всем, насколько разной бывает демократия. Одна - для внутреннего пользования, другая - на экспорт. Беларусь, которая уже прошла испытание на прочность, теперь пристально следит за событиями в России (с чувством, что все это мы уже где-то видели).

А также взгляд изнутри. Специальный гость программы - писатель и журналист Армен Гаспарян на связи из Москвы, которая готовится держать удар. Все подробности - в "Клубе редакторов" . Смотрите сразу после "Панорамы".