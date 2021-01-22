ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Специальный гость "Клуба редакторов" - писатель и журналист Армен Гаспарян

22.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Двойные стандарты в мировой политике - главная тема начала этого года. И она в центре внимания ведущих медиаэкспертов и политологов страны.

Инаугурация 46-го Президента Соединенных Штатов, которая разъединила Америку и показала всем, насколько разной бывает демократия. Одна - для внутреннего пользования, другая - на экспорт. Беларусь, которая уже прошла испытание на прочность, теперь пристально следит за событиями в России (с чувством, что все это мы уже где-то видели).

А также взгляд изнутри. Специальный гость программы - писатель и журналист Армен Гаспарян на связи из Москвы, которая готовится держать удар. Все подробности - в "Клубе редакторов". Смотрите сразу после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двойные стандарты в мировой политике - главная тема начала этого года. И она в центре внимания ведущих медиаэкспертов и политологов страны. Инаугурация 46-го...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Даже взгляд сфокусировать не мог». Поговорили с родными ученика, который после школы с ЧМТ попал в больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by