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"Разговор у Президента" с Леонидом Зайцем смотрите на "Беларусь 1"
22.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В плюс сработали на Могилевщине и в вопросе строительства жилья. За минувший год возвели больше, чем планировали. Почти 370 тысяч квадратных метров. Квартирный вопрос останется важным и в повестке нынешнего года. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал губернатор Леонид Заяц. О задачах области, инвестпроектах, новых рабочих местах и кадрах смотрите сегодня вечером
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В плюс сработали на Могилевщине и в вопросе строительства жилья. За минувший год возвели больше, чем планировали. Почти 370 тысяч квадратных метров. Квартирный...
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