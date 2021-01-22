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В Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса
23.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Учреждения здравоохранения получили партии "Спутника V". Прежде всего будут привиты 2 285 медработников Минска.
В Брестской области в первую очередь вакцинацию пройдут 3 460 медработников, в Витебской - на 200 человек меньше. В Гомельском регионе - 4 365 медработников, 1 735 - в Гродненской области, в Могилевской - 1 610. И в Минском регионе прививку получат 2 485 медработников.
Также около 800 доз вакцины предназначено для медработников республиканских учреждений.
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Учреждения здравоохранения получили партии "Спутника V". Прежде всего будут привиты2 285 медработников Минска. В Брестской области в первую очередь вакцинацию...
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