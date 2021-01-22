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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в Харькове

23.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Украины в связи с гибелью большого числа людей на пожара в доме престарелых в Харькове, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik
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"От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в соболезновании.

Там также отмечается, что о трагедии в Беларуси узнали с чувством большой печали.

Что произошло в Харькове

Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в четверг 21 января. В результате погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Двое из пяти доставленных в больницу находятся в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.

Генпрокуратура Украины по факту произошедшего возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют несколько версий – поджог, неосторожное обращение с огнем и замыкание проводки.

В рамках дела уже задержаны четыре человека, в том числе владелец здания, переоборудованного под размещение пожилых людей. Местная полиция заявляет, что сгоревший дом престарелых действовал нелегально.

Президент страны Владимир Зеленский побывал на месте ЧП и поручил главе МВД Украины Арсену Авакову взять расследование пожара под личный контроль.

 
Теги: Минск
 
 
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При пожаре в здании, переоборудованном под дом престарелых, погибли 15 человек, 11 пострадали.
 
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