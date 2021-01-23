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В Минобре рассказали, когда школьники смогут отработать пропущенные из-за аварии на теплосетях занятия

23.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплоснабжение в учреждениях образования Московского района полностью восстановлено. Школьники, которые вынуждены были пропустить занятия в школе из-за аварии на теплосетях, смогут отработать их на следующей неделе. Об этом сообщили в Министерстве образования.


— Отработка учебных занятий за 22.01.2021 будет осуществлена в течение следующей недели по отдельному расписанию, — сообщили в Минобре.

Там также отметили хорошо организованную и слаженную работу коллективов учреждений образования «за хорошо организованную и слаженную работу в непростой ситуации».

Ранее сообщали, что занятия перенесли на субботу, 23 января.


Напомним, в результате Минска: жители без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили">аварии на теплосетях жители части Московского района Минска оставались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили.

Главный инженер «Минских теплосетей» Александр Драгун пояснил, что причиной аварии стала трещина в компенсирующем устройстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщали, что занятия перенесли на субботу, 23 января. Теперь называют новые даты.
 
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