Белорусский вопрос в Совбез ООН, школьник с ЧМТ, самоподжог в Минске и как закрывали границу - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Здравствуйте!





Генеральная прокуратура передала в суд дело журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина. Напомним, это дело о врачебной тайне. Поводом для него стала статья о том, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. В сообщении прокуратуры говорится, что «распространение информации (…) и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам». Из сообщения непонятно, какую именно информацию Генпрокуратура считает ложной и почему был сделан вывод, что общественный резонанс вызвал журналистский материал, а, например, не смерть Романа Бондаренко, по факту которой до сих пор не заведено уголовное дело. Сторона защиты настаивает на том, что журналист не может нести уголовную ответственность за свою профессиональную деятельность. А вот о каких событиях мы еще хотим вам рассказать.

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На эту субботу сторонники Алексей Навального анонсировали акцию протеста . В МВД и СК России заявили о «подготовке провокаций» главами его штабов, их задерживают по всей России.

. В МВД и СК России о «подготовке провокаций» главами его штабов, их задерживают по всей России. У Дома правительства в Минске совершил самоподжог 35-летний мужчина, он жив, но у него ожоги более 50 процентов тела. Рассказываем, что про него известно .

35-летний мужчина, он жив, но у него ожоги более 50 процентов тела. Рассказываем, . Сегодня стало известно об очередном скандале в учреждении образования на Гомельщине. В Чечерске шестиклассник сразу после школы попал в больницу с черепно-мозговой травмой . Мальчик говорит, что его о парту головой ударила учительница. Попробовали понять, что произошло .

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СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

Многие приговоры по «политическим» уголовным делам , заведенным в прошлом году, уже вынесены, но большинство из осужденных пока остаются в СИЗО — ждут решения по апелляциям или этапирования. Вот что они сами рассказывают об условиях, с которыми им пришлось столкнуться.

, заведенным в прошлом году, уже вынесены, но большинство из осужденных пока остаются в СИЗО — ждут решения по апелляциям или этапирования. Вот что они сами об условиях, с которыми им пришлось столкнуться. Новый герой нашего видеопроекта «Быть мамой», в котором мы рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства, — Надежда. Уже 2,5 года ее дочка больна раком. Химиотерапии и операции в Беларуси не помогали. В один день матери предложили перевести ребенка в хоспис, чтобы девочка провела там свои последние дни, но такой расклад семью не устроил , и они продолжили бороться за жизнь.

нашего видеопроекта «Быть мамой», в котором мы рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства, — Надежда. Уже 2,5 года ее дочка больна раком. Химиотерапии и операции в Беларуси не помогали. В один день матери , и они продолжили бороться за жизнь. Уже больше месяца белорусы живут с закрытыми границами — выехать и въехать из страны через наземные пункты пропуска могут далеко не все. Но, как это часто происходит, что-то похожее в нашей истории уже было. Август 1990 года. Автомобили тысяч советских туристов, спекулянтов и челноков стоят в длинных очередях на подъезде к переходу «Варшавский мост». В очередях люди живут, в машинах — спят, на обочине завтракают, обедают и ужинают, а в перерывах громко бранятся, обсуждая планы Совмина СССР с 10 августа приостановить действие постановления об упрощенном выезде советских граждан в социалистические страны. Почитайте, как нашим уже пытались запретить выезд .





А еще у нас новый проект «Равные» — он о парах, которые любят друг друга, но общество зачастую считает, что они не должны быть вместе. Наши сегодняшние гости — люди с большой разницей в возрасте. Когда Миша первый раз предложил проводить Катю домой, она испугалась разницы в возрасте в 19 лет и… убежала. Потом отношения все же завязались и пара превратилась в семью. Хотя Михаил старше Катиной мамы всего на два года .

— люди с большой разницей в возрасте. Когда Миша первый раз предложил проводить Катю домой, она испугалась разницы в возрасте в 19 лет и… убежала. Потом отношения все же завязались и пара превратилась в семью. . Пока фанаты «Секса в большом городе» обсуждают анонсированное возвращение на экраны Кэрри, Миранды и Шарлотты, давайте побываем в гостях в пляжном доме главной звезды сериала — Сары Джессики Паркер. Смотрите, как он выглядит .

О СПОРТЕ

Беларусь лишили еще одного чемпионата мира: Международный союз современного пятиборья заявил, что Минск не примет запланированный на июнь чемпионат мира по пятиборью «из-за нестабильной ситуации в стране» .

еще одного чемпионата мира: Международный союз современного пятиборья заявил, что . Исполком АБФФ озвучил максимальные зарплаты, которые смогут получать белорусские футболисты. Потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси — 15 тысяч без учета премиальных , зарплата главного тренера не должна превышать 8 тысяч, озвучены также лимиты бонусов для футболистов.

максимальные зарплаты, которые смогут получать белорусские футболисты. , зарплата главного тренера не должна превышать 8 тысяч, озвучены также лимиты бонусов для футболистов. Уже третий сезон как сборная Беларуси по биатлону старается показывать результат стараниями обновленной команды без главных звезд последних лет — Домрачевой и Скардино. Как хорошо вы успели узнать спортсменов, сражающихся сегодня за пьедестал с мировыми топами? Простой тест всё покажет .

Все новости пятницы, 22 января





Кстати, у вас уже есть планы на выходные? Если нет — ловите сразу 11 идей . Заодно предупреждаем : в ближайшие дни будет теплее обычного. Нескучных вам выходных!

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