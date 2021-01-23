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Что происходит в Беларуси 23 января

23.01.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске и других городах люди с утра выстраиваются в цепи солидарности. В нашем традиционном онлайне мы рассказываем о главных событиях в стране, которые происходят 23 января.

 
Теги: Минск
 
 
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