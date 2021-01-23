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Карпенков: «дружинникам» выдадут летальное оружие
23.01.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Дружины из силовых групп, обученных рукопашному бою, а также из бывших спецназовцев, предложил сформировать замминистра внутренних дел Николай Карпенков (ранее – глава ГУБОПиК).
Об этом он заявил в интервью журналу «Спецназ», выдержки из интервью
По словам Карпенкова, такие «дружины» необходимы для «решения проблемы» с протестами.
«Мы будем выезжать вместе с такими добровольцами, чтобы делать нашу страну безопасной, спасать общество от хулиганов, недоделанных экстремистов и террористов, считающих себя героическими партизанами», - сказал замглавы МВД.
При этом Карпенков называет протестующих «отморозками», которых силовики будут «вынимать с улицы, применяя к ним силовые приемы». Он также заявил, что намерении «провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее подготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие».
По мнению замглавы МВД, в протестах уже участвуют не «здравомыслящие люди», а «змагары, которые, по сути, стали лишними в нашем обществе». Он считает, что эти люди «всегда бездельничали, занимались полубандитством, серыми схемами».
Они хотят «оказаться на самом верху общества - без социальных лифтов, без образования, без работы, не напрягаясь». Эти «маргиналы» готовы на все «за водку, наркотики, небольшие деньги».
Карпенков озвучил задачу: «убрать лидеров новообразованных организованных преступных группировок», заблокировать им финансирование. По его мнению, эти люди обсуждают «на дворовых чаепитиях с лентами планы сопротивления правоохранительным органам».
Напомним, 15 января в интернете объединение силовиков BYPOL
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Дружины из силовых групп, обученных рукопашному бою, а также из бывших спецназовцев, предложил сформировать замминистра внутренних дел Николай Карпенков (ранее –...
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