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Карпенков: «дружинникам» выдадут летальное оружие

23.01.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дружины из силовых групп, обученных рукопашному бою, а также из бывших спецназовцев, предложил сформировать замминистра внутренних дел Николай Карпенков (ранее – глава ГУБОПиК).

Об этом он заявил в интервью журналу «Спецназ», выдержки из интервью приводит в пятницу nn.by.

По словам Карпенкова, такие «дружины» необходимы для «решения проблемы» с протестами.

«Мы будем выезжать вместе с такими добровольцами, чтобы делать нашу страну безопасной, спасать общество от хулиганов, недоделанных экстремистов и террористов, считающих себя героическими партизанами», - сказал замглавы МВД.

При этом Карпенков называет протестующих «отморозками», которых силовики будут «вынимать с улицы, применяя к ним силовые приемы». Он также заявил, что намерении «провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее подготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие».

По мнению замглавы МВД, в протестах уже участвуют не «здравомыслящие люди», а «змагары, которые, по сути, стали лишними в нашем обществе». Он считает, что эти люди «всегда бездельничали, занимались полубандитством, серыми схемами».

Они хотят «оказаться на самом верху общества - без социальных лифтов, без образования, без работы, не напрягаясь». Эти «маргиналы» готовы на все «за водку, наркотики, небольшие деньги».

Карпенков озвучил задачу: «убрать лидеров новообразованных организованных преступных группировок», заблокировать им финансирование. По его мнению, эти люди обсуждают «на дворовых чаепитиях с лентами планы сопротивления правоохранительным органам».

Напомним, 15 января в интернете объединение силовиков BYPOL опубликовало аудиозапись, где мужчина с голосом Николая Карпенкова говорил о том, что в стране появились «лишние люди», «острокопытные», которых нужно поместить в специальные лагеря, «пока все не успокоится».

 
 
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Дружины из силовых групп, обученных рукопашному бою, а также из бывших спецназовцев, предложил сформировать замминистра внутренних дел Николай Карпенков (ранее –...
 
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