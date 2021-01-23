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В Пинске коммунальщик с прицепа трактора рассыпает песок на дорогу
23.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В одном из дворов Пинска дорогу посыпали пескосоляной смесью прямо с прицепа трактора. Инцидент попал на камеру чьего-то смартфона, сообщает
На опубликованной в интернете записи видно, как мужчина в рабочей форме, стоя в прицепе, на ходу скидывает лопатой на дорогу пескосоляную смесь.
К счастью, никто не пострадал.
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