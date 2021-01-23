В Пинске коммунальщик с прицепа трактора рассыпает песок на дорогу

Источник материала: Tut.by

В одном из дворов Пинска дорогу посыпали пескосоляной смесью прямо с прицепа трактора. Инцидент попал на камеру чьего-то смартфона, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото: Скрин-шот видео

На опубликованной в интернете записи видно, как мужчина в рабочей форме, стоя в прицепе, на ходу скидывает лопатой на дорогу пескосоляную смесь.

К счастью, никто не пострадал.