Неизвестные фотофакты жизни митрополита Филарета

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Семейный альбом митрополита Филарета с неизвестными фотофактами жизни и служения почетного Патриаршего Экзарха впервые демонстрируют широкой публике. Оцифрованные кадры - в библиотеке Минской духовной академии. Специалисты отобрали снимки, где еще студент Кирилл Вахромеев несет послушание Патриарха Алексия Первого (кадр конца 50-х годов). В собрании - встреча владыки с немецкими священниками в Мюнхене и освящение куполов первых минских церквей. Представлены и книжные заповеди митрополита.





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Из фонда библиотеки выбрано два десятка работ, в том числе уникальные пасхальные и рождественские послания 1986 года, написанные лично митрополитом Филаретом.