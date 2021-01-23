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Неизвестные фотофакты жизни митрополита Филарета

23.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Семейный альбом митрополита Филарета с неизвестными фотофактами жизни и служения почетного Патриаршего Экзарха впервые демонстрируют широкой публике. Оцифрованные кадры - в библиотеке Минской духовной академии. Специалисты отобрали снимки, где еще студент Кирилл Вахромеев несет послушание Патриарха Алексия Первого (кадр конца 50-х годов). В собрании - встреча владыки с немецкими священниками в Мюнхене и освящение куполов первых минских церквей. Представлены и книжные заповеди митрополита.

Из фонда библиотеки выбрано два десятка работ, в том числе уникальные пасхальные и рождественские послания 1986 года, написанные лично митрополитом Филаретом.
 
 
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Семейный альбом митрополита Филарета с неизвестными фотофактами жизни и служения почетного Патриаршего Экзарха впервые демонстрируют широкой публике....
 
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