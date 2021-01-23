Источник материала: БT

Говоря о будущем, не нужно забывать и о достижениях независимой Беларуси. Не хватит и суток эфира, чтобы перечислить только самые яркие моменты последних двух десятков лет. Но мы рискнули выбрать самое важное. "Беларусь: 20 лет в цифрах". Проект Агентства теленовостей прямо сейчас.



