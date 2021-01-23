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"Беларусь: 20 лет в цифрах"
23.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Говоря о будущем, не нужно забывать и о достижениях независимой Беларуси. Не хватит и суток эфира, чтобы перечислить только самые яркие моменты последних двух десятков лет. Но мы рискнули выбрать самое важное. "Беларусь: 20 лет в цифрах". Проект Агентства теленовостей прямо сейчас.
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Говоря о будущем, не нужно забывать и о достижениях независимой Беларуси. Не хватит и суток эфира, чтобы перечислить только самые яркие моменты последних двух...
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