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Активные выходные в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в Динопарке. Гостей минского зоопарка приглашают поближе познакомиться с дружелюбными хаски. Самому молодому псу Дейзи год. С такого возраста можно начинать тренировать щенков. А вот другим животным более трех лет. Как утверждают организаторы, такой отдых для посетителей Динопарка абсолютно безопасен.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Катания в упряжке с хаски Активные выходные в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в Динопарке. Гостей минского зоопарка приглашают поближе познакомиться с...

Кататься можно сегодня и завтра. На выбор - лыжи с одной собакой или нарты с двумя. Кроме эмоций, на память обещают фото с питомцем.