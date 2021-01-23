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Катания в упряжке с хаски
23.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Активные выходные в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в Динопарке. Гостей минского зоопарка приглашают поближе познакомиться с дружелюбными хаски. Самому молодому псу Дейзи год. С такого возраста можно начинать тренировать щенков. А вот другим животным более трех лет. Как утверждают организаторы, такой отдых для посетителей Динопарка абсолютно безопасен.
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Активные выходные в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в Динопарке. Гостей минского зоопарка приглашают поближе познакомиться с...
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