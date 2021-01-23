ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Катания в упряжке с хаски

23.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Активные выходные в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в Динопарке. Гостей минского зоопарка приглашают поближе познакомиться с дружелюбными хаски. Самому молодому псу Дейзи год. С такого возраста можно начинать тренировать щенков. А вот другим животным более трех лет. Как утверждают организаторы, такой отдых для посетителей Динопарка абсолютно безопасен.

Кататься можно сегодня и завтра. На выбор - лыжи с одной собакой или нарты с двумя. Кроме эмоций, на память обещают фото с питомцем.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активные выходные в собачьей упряжке. Зимнюю забаву для жителей столицы организовали в Динопарке. Гостей минского зоопарка приглашают поближе познакомиться с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рабочая группа при МАРТ изучает новые правовые механизмы для развития общепита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by