Рабочая группа при МАРТ изучает новые правовые механизмы для развития общепита

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Ведение бизнеса в общепите в поле зрения рабочей группы на базе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Она изучает предложения от рестораторов и кулинаров. Например, какие еще правовые механизмы нужны для более динамичного развития этого сектора. Как отметили представители делового сообщества, за последнее время государством сделаны важные шаги навстречу предпринимателям. Сократились проверки и стало проще открыть свое дело. Благоприятная среда сказалась и на росте точек общепита. Сегодня это более 22 тысяч объектов. Но это развитие подкосила пандемия. За прошлый год не досчитались более 20 % выручки. Как удержаться на плаву в период форс-мажора? Предложения от практиков будут обсуждать вместе с госорганами.





Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Государством был принят ряд стабилизирующих мер, в частности были пролонгированы отдельные льготы и преференции, установленные Указом Президента номер 143 «О поддержке экономики», также вначале января текущего года Закон "О государственном регулировании торговли и общепита" был изложен в новой редакции и предусматривающий существенное упрощение требований к ведению бизнеса. Если говорить о рабочей группе, в адрес министерства поступили предложения бизнес-сообщества по совершенствованию действующих механизмом отрасли общественного питания. Ведь мы не стоим на месте, сектор обслуживания постоянно развивается, с учетом предпочтений потребителей внедряются новые формы и методы обслуживания, и правовая база должна соответствовать современным тенденциям рынка".



Рабочая группа планирует собираться раз в неделю. Будут изучать каждое из предложений по развитию отрасли в эпидситуации и на перспективу. Результатом должны стать изменения правовых актов.