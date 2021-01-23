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Взять все вопросы на контроль

23.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все вопросы взяты на контроль. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию накануне провел прямую телефонную линию и прием граждан в Зельве. Также Виктор Лискович во время рабочего визита принял участие в заседании райисполкома. На повестке дебюрократизация госаппарата и повышение качества обеспечения жизнедеятельности населения. Акцент - на работе с обращениями граждан и юридических лиц. Еще одной точкой в рабочей поездке стала гимназия № 1. Здесь вместе с учениками Виктор Лискович обсудил потенциал и развитие белорусской науки.
 
 
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Все вопросы взяты на контроль. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию накануне провел прямую...
 
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