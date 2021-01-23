Инновационные центры помогут довести научные идеи до коммерческой реализации

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Среди приоритетов развития и интеллектуальная страна. Речь о развитии науки и образования, поддержки изобретательства, раскрытии научного потенциала и поиске новых инновационных идей. Это и образовательная система нового типа, способная отвечать на вызовы современного социально-технологического уклада.



Сергей Щербаков, зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: "У нас есть отдельные прорывные разработки, и много таких, которые позволяют промышленности удерживать темп производств и конкурировать достойно на рынке. Если говорить об обобщенных показателях, то у нас в программе инновационного развития более 60 % произведенной продукции идет на экспорт именно потому, что это продукция новая, инновационная и у нее есть своя ниша".



Довести научные идеи до коммерческой реализации поможет создание инновационных центров. В планах создать и центр промышленных технологий. Работать будут по нескольким направлениям - это цифровизация в производстве, био- и экотехнологии.



