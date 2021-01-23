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В Бресте накануне обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет

23.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильные регионы и государство-партнер. В Бресте накануне обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. На встречу с делегатами на народное собрание в областной центр приехали специалисты из Минска. Во время беседы было озвучено, какие цели ставятся перед Брестским регионом. Среди основных задач - развитие социальной сферы, улучшение благосостояния жителей области, развитие экономики, создание новых рабочих мест и возможности для самореализации.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: "Основная задача встречи: первое - это презентовать и познакомить всех присутствующих и население области с основными положениями, с теми направлениями, которые сегодня позволят стране развиваться достаточно активно. Второе направление - это развитие области. Хотели бы услышать, как в рамках основных положений видит развитие Брестская область".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сильные регионы и государство-партнер. В Бресте накануне обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. На встречу с делегатами...
 
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