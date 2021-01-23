К гомельчанину пришла милиция взять образцы слюны: «Говорят, так как задерживался на акции». Разбираемся, что это

Источник материала: Tut.by

«Пришел опер с конвертом и палочкой и сказал, что, так как меня задерживали на акции и внесли в базы, со мной надо поработать, а именно — взять у меня биологические образцы», — такую историю рассказал TUT.BY юрист из Гомеля Олег. Мы спросили милицию, что это было, и почитали закон.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Олег — юрист из Гомеля. 25 октября его вместе с четырьмя приятелями задержали в парке: говорит, ОМОН решил, что они участвовали в акции. Парней доставили в РОВД, однако протокол составлять не стали, ограничились профилактической беседой — и через пару часов отпустили.

На этом вроде бы и все. Но в конце декабря Олегу позвонили из Советского РОВД и попросили явиться.

— Просили прийти на какую-то короткую беседу. Это был выходной, суббота, у меня были свои дела — и я ответил, что явиться не могу, а если нужно мое присутствие, то пусть высылают повестку. На этом наш разговор и закончился, — вспоминает Олег. — Но на прошлой неделе снова позвонили и пригласили в РОВД. Объяснили тем, что якобы мой мобильный «засветился» в сотах ночью 26 октября в месте, где горела подстанция. Я ответил, что меня там не было, и попросил, чтобы, если все-таки хотят побеседовать, прислали повестку.

Через несколько дней Олегу опять позвонили и попросили встретиться. На этот раз — в любом удобном для него месте. Он назначил встречу рядом с офисом, где работает.

— Пришел опер с конвертом и палочкой и сказал, что у него по мне данных нет, но, так как меня задерживали на акции и внесли в базы, со мной надо поработать, а именно — взять у меня биологические образцы. Я поинтересовался про свой процессуальный статус: являюсь ли я подозреваемым или обвиняемым, если да, то по какому уголовному делу? Если нет, то забор у меня биологических образцов возможен только с моего согласия — и я отказываюсь.

После этого, говорит Олег, милиционер ушел. Но у молодого человека остались вопросы: почему пришли именно к нему, ведь ни к кому из его ранее задержанных на акциях знакомых с такими просьбами милиция не обращалась, и зачем до этого милиционеры упоминали сгоревшую подстанцию?

Что говорят в милиции?

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома TUT.BY рассказали, что этот случай (конкретно о нем представитель милиции не знает, но может предполагать в общем) никак не может быть связан с задержанием гражданина на акции протеста.

«Вероятно, сотрудник милиции намеревался отобрать биологический образец в рамках выполнения поручения РОСК по проверке одной из версий совершения какого-то преступления», — прокомментировал TUT.BY официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

А что говорит закон?

Согласно ст. 234 УПК РБ, следователь или лицо, проводящее дознание (или работающий по зарегистрированному материалу проверки сотрудник милиции) вправе получить образцы почерка или иные образцы (в том числе и биоматериал) для сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. У потерпевшего и свидетеля подобные образцы могут быть взяты только с их согласия.

О получении образцов для сравнительного исследования выносится соответствующее постановление. Сам процесс получения образцов должен фиксироваться протоколом следственного действия (в данном случае — протоколом получения образцов для сравнительного исследования).

В случае, если вам предлагают либо от вас требуют получить образцы для сравнительного исследования (будь то слюна либо иные другие), требуйте подтверждения вашего процессуального статуса. Если вы являетесь подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим по уголовному делу, вы должны быть ознакомлены с постановлением о признании вас таковым.