Здание начала XX века в Пинске продано почти за $210 тысяч

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Здание постройки начала XX века в Пинске продано за 533 тысячи белорусских рублей (почти 210 тысяч долларов), результаты торгов размещены на ЭТП "БУТБ – Имущество".

Объект историко-культурного наследия был продан на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Общая площадь двухэтажного строения составляется 1080,6 квадратных метров. Все коммуникации в здании имеются.

Проданный лот находится в Пинске по улице Ленина, 27. В здании постройки начала XX века с 5 апреля 1936 года и до 1996 года был городской музей. А с 1999 года находился Бресткий филиал РНИП "Институт радиологии".

Также продано нежилое здание в Петрикове за 16 тысяч белорусских рублей, стартовали торги с одной базовой величины (29).