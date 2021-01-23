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Здание начала XX века в Пинске продано почти за $210 тысяч

23.01.2021 15:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Здание постройки начала XX века в Пинске продано за 533 тысячи белорусских рублей (почти 210 тысяч долларов), результаты торгов размещены на ЭТП "БУТБ – Имущество".

© CC BY-SA 3.0 / Wikimapia
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Объект историко-культурного наследия был продан на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Общая площадь двухэтажного строения составляется 1080,6 квадратных метров. Все коммуникации в здании имеются. 

Проданный лот находится в Пинске по улице Ленина, 27. В здании постройки начала XX века с 5 апреля 1936 года и до 1996 года был городской музей. А с 1999 года находился Бресткий филиал РНИП "Институт радиологии".

Также продано нежилое здание в Петрикове за 16 тысяч белорусских рублей, стартовали торги с одной базовой величины (29).

 
Теги: Минск
 
 
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Объект историко-культурного наследия был продан на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).
 
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