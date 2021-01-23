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Главная новогодняя елка России демонтирована

23.01.2021 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Новогодняя елка вывезена с Соборной площади Кремля, сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

© Sputnik / Марина Серебрякова
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"Игрушки были сняты, а елка демонтирована, после чего вывезена с Соборной площади Кремля", - цитирует слова Крыловой РИА Новости.

Она отметила, что для того, чтобы демонтировать дерево и снять убранства, которые украшали елку, специалистам понадобилось несколько дней.

"Из дерева ели будут сделаны сувениры", - добавила Крылова.

Дерево, которое установили к праздникам в Москве на Соборной площади Кремля, было единственной живой новогодней елкой в столицах стран СНГ.

Ее привезли из Наро-Фоминского лесничества. Возраст ели насчитывал 96 лет, а высота – 25 метров.

Как выглядела главная елка России на Соборной площади - смотрите здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Дерево, которое установили к праздникам в Москве на Соборной площади Кремля, было единственной живой новогодней елкой в столицах стран СНГ.
 
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