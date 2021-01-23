|
Главная новогодняя елка России демонтирована
23.01.2021 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Новогодняя елка вывезена с Соборной площади Кремля, сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.
© Sputnik / Марина Серебрякова
"Игрушки были сняты, а елка демонтирована, после чего вывезена с Соборной площади Кремля", - цитирует слова Крыловой
Она отметила, что для того, чтобы демонтировать дерево и снять убранства, которые украшали елку, специалистам понадобилось несколько дней.
"Из дерева ели будут сделаны сувениры", - добавила Крылова.
Дерево, которое установили к праздникам в Москве на Соборной площади Кремля, было единственной живой новогодней елкой в столицах стран СНГ.
Ее привезли из Наро-Фоминского лесничества. Возраст ели насчитывал 96 лет, а высота – 25 метров.
Как выглядела главная елка России на Соборной площади - смотрите
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дерево, которое установили к праздникам в Москве на Соборной площади Кремля, было единственной живой новогодней елкой в столицах стран СНГ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)