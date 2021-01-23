«Не уверен, что он сам в этот колодец бы прыгнул». Родители о гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

Источник материала: Tut.by

10 января в поселке Свислочь произошла трагедия: днем пропал 10-летний мальчик. Его искали родные, милиция и волонтеры ПСО «Ангел». Тело ребенка нашли в очистном колодце, заполненном водой. Родители согласились поговорить о том, что произошло в день трагедии, и показали колодец, который почему-то до трагедии не был закрыт.





«Пошел с девочкой кататься на горку, а нашли в очистном колодце глубиной около 8 метров»

Мы идем по снегу к злосчастной горке, где 10 января случилась трагедия. В очистном колодце в поселке Свислочь Пуховичского района нашли тело 10-летнего Мирона Шайтанова — в тот день он пошел кататься на ледянке с подругой. Нас сопровождает отчим Мирона — Петр Стрельский. И ему, и маме мальчика очень тяжело говорить о том, что произошло.

Колодец накрыли бетонными плитами только после трагедии. Петр родился в этом же поселке и вспоминает, что в его детстве территория, на которой находится колодец, была огорожена сеткой. Дети всегда ходили кататься с этих горок, но благодаря ограждению на территорию было сложно попасть, чтобы подойти к горке, нужно было обойти забор через лес. Сейчас никаких ограждений нет.



Вот эта горка, а наверху — очистной колодец. Сейчас он накрыт бетонными плитами

Вот эта горка — невысокая, наверху деревья, кусты и тот самый очистной колодец. Визуально он похож на бассейн. Размер колодца — примерно 3 на 6 метров, очевидец ранее рассказывал , что глубина — около 8 метров.

Сегодня на нем бетонные плиты, а в день трагедии туда мог провалиться любой. Петр рассказывает, что от верхушки колодца до уровня воды было минимум метра два — то есть додуматься туда зачем-то прыгнуть сложно. Тем более внутри не за что ухватиться, чтобы вылезть. Хотя, Петр вспоминает, в его детстве в этом колодце была встроенная железная лестница.

Вся эта территория напоминает инженерные сооружения. Горка, с которой катались дети, — это насыпь для колодца.



Петр Стрельский

— К воспитанию ребенка мы подходили со всей серьезностью, пытались научить его отличать хорошее от плохого, вкладывали в него все свои силы. Он бы сам туда не прыгнул, он побаивался таких ситуаций, — говорит Петр. — Мы объясняли на примерах, а бывало, что он телефон утопит, ключи где-то потеряет, и уже дома объясняли, что не одна потерянная вещь не стоит переживаний. В тот день мы приехали в гараж кататься на детском квадроцикле. У нас с ним была договоренность: хочешь кататься — расчисти ворота гаража от снега. Но случилась поломка, я занялся ремонтом, и мы договорились, что до следующих выходных я квадроцикл отремонтирую и тогда будем кататься. Приехали домой, поели, ребенок пошел на улицу.

— Он сказал, что пойдет с девочкой кататься на горку. Они дружили. Я знала, где эта горка, но про этот бассейн не знала. Мы сами ходили на горку раньше, года два назад, у меня даже фотографии есть оттуда, но мы с краю катались, это была первая горка в том месте, о существовании второй горки, где был этот злосчастный резервуар, я даже не догадывалась, — вспоминает мама мальчика Ирина.

Горка от их дома находится метрах в 500. Нужно выйти за дом, немного пройти по аллее, затем перейти дорогу и еще чуть-чуть пройти вперед. К тем выходным как раз выпало много снега.



Ирина, мама Мирона

— Я поняла, что темнеет, а мы с Мироном говорили, что нужно помыться, постричься — я сама его стригу. Подумала, что его уже долго нет дома, оделась и побежала искать. Начала звонить девочке, с которой он ушел, она сказала, что они поссорились, в итоге она пошла со своими друзьями, а он остался ждать своих. Мы с Петей обежали центр поселка, хотели на горку к бане сходить, но шли дети и рассказали, что на горке уже никого нет. У меня разряжался телефон, и мы решили, что я пойду домой, а Петя продолжит поиски.

Петр говорит, что, когда он подошел к горке возле инженерных сетей, увидел на снегу следы от ботинок Мирона.





— Я шел по этим следам. Затем увидел ангела на снегу и понял, что его оставил он. Поднялся на эту горку к очистному колодцу, включил фонарик на телефоне, посветил и увидел там внутри две ледянки, лед был треснут. В это время родной отец тоже искал Мирона, перелез через этот бассейн на другую сторону и увидел на снегу его куртку, она была насквозь мокрая. Расстояние от края резервуара до воды было такое, что взрослый человек бы оттуда не вылез — еще метра два было, а то и больше. Вылезти оттуда невозможно. На льду и воде были палки — возможно, кто-то пытался его оттуда достать. И куртку оттуда, находясь внутри колодца, он бы не смог перекинуть. Куртку, по всей вероятности, достали этой палкой, потому что она была насквозь мокрая. Я позвонил Ире, чтобы она вызвала милицию, затем встретил и милиционеров, и МЧС, пока откачивали воду из колодца, пошел к жене. Я не мог ее в такой ситуации оставить одну. Там остался отец ребенка, и где-то через часа полтора, может, два, он отзвонился и сказал, что все.

Занимался борьбой, учил английский, хотел поступать в кадетское училище

Мирону было 10 лет. Он увлекался борьбой, был награжден грамотами и кубками на соревнованиях. Хорошо учился в школе, в 3-м классе занял 1-е место на школьной олимпиаде по русскому языку, учил английский язык и хотел поступать в кадетское училище.





— Парень толковый был. Живем мы скромно, стараемся, как можем. Но у ребенка все, в чем он нуждался, было, — говорит Петр.

На полке в детской комнате лежит футбольный мяч с подписями футболистов. Его прислали в подарок от футбольной команды «Динамо Киев». Мирон знал наизусть много стихов, родители таким образом помогали мальчику развивать память.





— Знал более 30 стихов Есенина, сказку Пушкина о попе и его работнике Балде, стихотворение «Бородино». Он в 10 лет прочел более 30 книг, и читал такие, как «Земля Санникова», всего «Незнайку» Носова перечитал. Учился на 8 и 9, но хотел учиться лучше, хотя за оценки мы его не наказывали. Замечательный парень был. В быту этого не видишь, а когда наступает такое горе — переоцениваешь ситуацию, перевариваешь тысячу раз.

Петр рассказывает, что они учили Мирона каждый час отзваниваться, чтобы взрослые знали, что с ним все в порядке. Но на горку телефон он не взял. Мама мальчика говорит, что про опасность таких колодцев, льда, пожаров она сыну рассказывала и он все понимал.





— Он побаивался ходить в темное время суток, у него был страх перед какой-то опасностью, я не уверен, что он сам в этот колодец бы прыгнул. Там очень глубоко. Но почему этот колодец не был накрыт? Это просто халатность. Что делать с чиновниками, которые ее допустили? Пускай разбирается следствие, но если, например, выделялись какие-то деньги и колодец должен был быть накрыт, то почему это не было сделано? — задается вопросом Петр.

В 2012 году очистные колодцы списали

По факту гибели мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК (Служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следствие также выясняет, почему был открыт очистной колодец и почему он был заполнен водой.

Мы пытались дозвониться до генерального директора местного УП «Жилтеплосервис» Вадима Костюка, но через приемную нам передали, что идет следствие и пока комментариев не будет. Однако ранее ресурсу mlyn.by Вадим Костюк рассказал, что когда-то на территории района было два предприятия жилищно-коммунальных служб. Одно называлось «Жилтеплосервис», а второе находилось в поселке Дружный — КУП «Жилкомуслуги-Свислочь». В 2016 году в целях оптимизации эти организации объединили, все сегодня не используемые очистные сооружения находились на территории, принадлежащей КУП.





— Сейчас, в связи с трагедией, начали поднимать документы, чтобы выяснить, почему в нашем ведомстве нет информации по данному очистному сооружению, где и погиб ребенок. Причина выявлена: в 2012 году было проведено списание подобных очистных сооружений. Если говорить о нормах и требованиях, то необходимо выполнить определенные работы по тампонажу, разборке и демонтажу всего имеющегося оборудования. Вплоть до того, чтобы привести земельный участок в надлежащее состояние для дальнейшего использования по иным целевым назначениям.

Однако, как пояснил Вадим Костюк mlyn.by , ничего этого не сделали.

— Это недосмотр, все тут очевидно. Мальчика не вернуть семье, слова здесь бесполезны. Единственное, что должна сделать наша организация в такой ситуации с этим объектом, — завершить то, что было недоделано, в 2021-м и обезопасить людей от этого колодца.





Петр рассказывает, что за местной больницей были еще открытые колодцы, по его словам, их глубина тоже выше человеческого роста, а на дне вода. Сейчас, после трагедии, их тоже закрыли.

— За неделю-полторы до нашей трагедии был случай, когда в другом районе упал ребенок в люк, слава Богу, он выжил. Я сам инженер и одно время работал в ЖКХ, знаю, что такие случаи передаются по республике, извещаются поселковые, районные органы власти, дается разнарядка по управляющим компаниям о происшествии. Сотрудниками делаются обходы, и все эти колодцы закрываются или обносятся оградительной лентой, вешаются уведомляющие таблички. Не только люки просматриваются, еще и посыпка дорог, сосульки. Это все в обязанностях ЖКХ. Но проверяется ли это все на самом деле или просто пишутся акты? Что мешает начальнику или главному инженеру ЖКХ издать приказ, разослать по участкам, раз в квартал сделать какие-то проверки, обойти территории, составить списки, тем более зная, что на участках могут быть такие объекты, которые выработали свой ресурс, находятся в аварийном состоянии? В конце концов, есть заместители, которые должны держать это на контроле, — рассуждает он.