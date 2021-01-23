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Милиция сообщает о задержании около 100 человек в ходе сегодняшних акций в Минске

23.01.2021 17:25 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 января. Милиция сообщает о задержании около 100 человек 23 января в Минске в ходе акций протеста.

"Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения", — сообщает телеграм-канал "Милиция Минска".

Отмечается, что участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, "наиболее активные лица задержаны — около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства".

Столичная милиция в очередной раз призывает граждан "не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".

Как сообщалось, 23 января минчане и жители других городов Беларуси, а также представители белорусских диаспор за рубежом проводят акции в поддержку Игоря Лосика, который 40-й день голодает в минском СИЗО, с требованием освобождения его и всех других политзаключенных.

Около 15.00 люди по всей Беларуси начали выстраиваться в цепи солидарности. Это первый общенациональный протестный выход нынешней зимой.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 января. Милиция сообщает о задержании около 100 человек 23 января в Минске в ходе акций протеста. "Сегодня на территории Минска проходят кратковременные...
 
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